    date_range 21 April 2026 10:48 PM IST
    date_range 21 April 2026 10:48 PM IST

    വടക്കൻ ബംഗാൾ: നിലനിർത്താൻ ബി.ജെ.പി; തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തൃണമൂലും

    നി​ർ​ണാ​യ​കം 54 സീ​റ്റു​ക​ൾ
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ. മു​ഖ്യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട ഭൂ​മി​ക​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ 54 സീ​റ്റു​ക​ൾ. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ 54 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും.സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്ക് ശ​ക്തി​പ​ക​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, തൃ​ണ​മൂ​ലാ​വ​ട്ടെ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    2019ലെ ​ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ ബി.​ജെ.​പി തൂ​ത്തു​വാ​രി​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴെ​ണ്ണ​വും നേ​ടി. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 54 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 30 എ​ണ്ണം നേ​ടി വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കി. 54 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 48 എ​ണ്ണം നേ​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യം. ബി.​ജെ.​പി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, തെ​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ളി​ലെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല വ​ടി​യാ​ണ് വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, കാ​വി കു​തി​പ്പി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ ഇ​വി​ട​ത്തെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​വു​മാ​ണ്.

    ഡാ​ർ​ജീ​ലി​ങ്, ക​ലിം​പോ​ങ്, ജ​ൽ​പാ​യ്ഗു​രി, അ​ലി​പു​ർ​ദു​വാ​ർ, കു​ച്ച് ബി​ഹാ​ർ, നോ​ർ​ത്ത് ദി​ന​ജ്പു​ർ, സൗ​ത്ത് ദി​ന​ജ്പു​ർ, മാ​ൾ​ഡ എ​ന്നീ എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. കു​ന്നു​ക​ളും തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ രാ​ജ്ബ​ൻ​ഷി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​ള്ള സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളും വ​രെ ഓ​രോ ജി​ല്ല​യും അ​തി​ന്റേ​താ​യ സ്വ​ത്വ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​യാ​ണ്.

    എ​യിം​സ്, ഐ.​ഐ.​ടി, ഐ.​ഐ.​എം, കാ​ൻ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി, തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ ​അ​വ​കാ​ശം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ മ​റു​പു​റ​ത്ത് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ സൂ​ച​ന​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം, ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ്, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ട് മ​ല്ലി​ടു​ക​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി.

    2024ൽ ​ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വി​നുശേ​ഷം ഒ​രു തു​ട​ക്കം ല​ഭി​ച്ച തൃ​ണ​മൂ​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ലാ​ണ് തൃ​ണ​മൂ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പം തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, രാ​ജ്ബ​ൻ​ഷി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ലും സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി-​ജി.​ജെ.​എം സ​ഖ്യ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ അ​നി​ത് ഥാ​പ്പ​യു​ടെ ഭാ​ര​തീ​യ ഗൂ​ർ​ഖ പ്ര​ജാ​ത​ന്ത്ര് മോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടു. ഡാ​ർ​ജീ​ലി​ങ്, കു​ർ​സി​യോ​ങ്, ക​ലിം​പോ​ങ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ൾ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ​ത്തി​ലു​മു​പ​രി​യാ​യി, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം നി​ര​വ​ധി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗ​ണി​ത​ത്തെ മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ക​രു​തു​ന്നു.

