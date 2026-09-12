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    ഇന്ത്യയുമായി ഒപ്പുവെച്ച 101 കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധനയിൽ: നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്, നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ

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    Nurul Islam Moni
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    നൂറുൽ ഇസ്ലാം മോണി

    ധാക്ക: ഇന്ത്യയുമായി മുൻ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച 101 കരാറുകളും ധാരണാ പത്രങ്ങളും ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ നിലവിൽ സമഗ്രമായ പുനഃപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബി.എൻ.പി) പാർലമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് നൂറുൽ ഇസ്ലാം മോണി വ്യക്തമാക്കി.

    പതിമൂന്നാം പാർലമെന്റിന്റെ മൂന്നാം സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പാർലമെന്റ് മീഡിയ സെന്ററിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

    ഇന്ത്യയുമായി ഒപ്പുവെച്ച മുഴുവൻ കരാറുകളും നിലവിലെ ഭരണകൂടം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഏതൊക്കെ കരാറുകൾ നിലനിർത്തുമെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് റദ്ദാക്കുകയോ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുമെന്ന് ചീഫ് വിപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകി.

    രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ആഭ്യന്തര താത്പര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഭാവിയിലെ എല്ലാ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും എന്ന് നൂറുൽ ഇസ്ലാം മോണി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മുൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കിയ അനീതി നിറഞ്ഞതും അന്യായവുമായ നിരവധി കരാറുകളിൽ നിന്നും ധാരണകളിൽ നിന്നും നിലവിലെ സർക്കാർ പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം തുറമുഖ കരാറുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചാട്ടോഗ്രാം തുറമുഖത്ത് തദ്ദേശീയരായ ബംഗ്ലാദേശ് കപ്പലുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് അമിതമായ മുൻഗണന നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളാണ് അന്നേ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്.

    സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ ചാട്ടോഗ്രാം, മോംഗ്ല എന്നീ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുമോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഈ നയപരമായ പുനഃപരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ മറ്റ് അസ്വാരസ്യങ്ങളും ബി.എൻ.പി ചീഫ് വിപ്പ് പരസ്യമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാനെ ഇന്ത്യ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത നിരാശയും അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ നിരാശാജനകമായ നടപടിയാണെന്ന് 'ദി ഡെയ്‌ലി ഒബ്സർവർ' പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉപാധികളും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

    മുൻ സർക്കാറിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ അനുകൂല സമീപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർശനമായ പുനഃപരിശോധനക്കും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന പുതിയൊരു ദിശയിലേക്കാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.

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    News Summary - Bangladesh Reviewing 101 Pacts With India
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