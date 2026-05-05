    date_range 5 May 2026 9:15 AM IST
    date_range 5 May 2026 9:16 AM IST

    അസം: മണ്ഡല പുനർനിർണയവും ധ്രുവീകരണവും നേട്ടമാക്കി ബി.ജെ.പി

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​വ​രും ഇ​ക്കു​റി വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്
    ഹി​​​മ​​​ന്ത​ ബി​​​ശ്വ​​ശ​​​ർ​​​മ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​സ​മി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാ​മ​തും ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ, ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​രു​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ച്ചു. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 34 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി ഹൈ​ന്ദ​വ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ​യു​ടെ ​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് സ്വാ​ധീ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യ​ത്. അ​പ്പ​ർ അ​സ​മി​ലും ഗോ​ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി. ജോ​ർ​ഹ​ട്ടി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ച്ച ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​താ​നം മ​​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​വും ബോ​ഡോ​ലാ​ൻ​ഡ് പീ​പ്ൾ​സ് ഫ്ര​ണ്ടി​നെ (ബി.​പി.​എ​ഫ്) സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യ​തും വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടി. 2023ലെ ​മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി.

    പൊ​തു​വെ അ​പ്പ​ർ അ​സം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​റാ​ണ്. ഇ​ക്കു​റി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഗോ​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും വ​ൻ മു​​ന്നേ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ബോ​ഡോ​ലാ​ൻ​ഡ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി. 2021ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ബി.​പി.​എ​ഫി​നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഹി​മ​ന്ത ശ​ർ​മ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോ​ഡോ​ലാ​ൻ​ഡ് ടെ​റി​ട്ടോ​റി​യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​പി.​എ​ഫ് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്തി​​ലേ​ക്ക് ഹി​മ​ന്ത കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ബി.​പി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​രി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റി​ലും വ​ൻ വി​ജ​യം നേ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    2015ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ‘ന​ല്ല ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്’ എ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​രു​ൺ ഗൊ​ഗോ​യ് പ​രി​ഹ​സി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ന്ന് അ​സ​മി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ​ത് ഇ​തേ ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​യാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​വ​രും ഇ​ക്കു​റി വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. മു​ൻ അ​സം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഭൂ​പ​ൻ ബോ​റ ബി​ഹ്പു​രി​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മു​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മ​ലാ​ഖ്യ ഡേ ​പു​ർ​ക​യ​സ്ത ക​ടി​ഗോ​റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ത​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച ഹി​മ​ന്ത ശ​ർ​മ​ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ല്ലാ സൂ​ച​ന​ക​ളും. വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ക്കി​യ ഹി​മ​ന്ത ഇ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള താ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ പോ​ലും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വിദ്വേഷം കടുപ്പിക്കാൻ ഹിമന്ത

    വ​​​ട​​​ക്കു​​കി​​​ഴ​​​ക്ക​​​ൻ ഇ​​​ന്ത്യ​​​യി​​​ൽ ഹി​​​ന്ദു​​​ത്വ​​​യു​​​ടെ പ​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ശാ​​​ല​​​യാ​​​യി അ​​​സം മാ​​​റി​​​യി​​​ട്ട് കാ​​​ലം കു​​​റ​​​ച്ചാ​​​യി. 2016ൽ, ​​​സ​​​ർ​​​ബാ​​​ന​​​ന്ദ സോ​​​നോ​​​വാ​​​ളി​​​ന്റെ നേ​​​തൃ​​​ത്വ​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​വി​​​ടെ ആ​​​ദ്യ​​​മാ​​​യൊ​​​രു ബി.​​​ജെ.​​​പി സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ വ​​​ന്ന ദി​​​വ​​​സം​​​തൊ​​​ട്ടു തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ പ്ര​​​വ​​​ണ​​​ത​​​യാ​​​ണ​​​ത്. കേ​​​ന്ദ്ര ​ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട​​​ത്തി​​​ന്റെ ത​​​ണ​​​ലി​​​ൽ, മു​​​സ്‍ലിം വി​​​രു​​​ദ്ധ​​​ത മു​​​ഖ​​​മു​​​ദ്ര​​​യാ​​​ക്കി ത​​​ഴ​​​ച്ചു​​​വ​​​ള​​​ർ​​​ന്ന വി​​​ദ്വേ​​​ഷ രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യം 2021ൽ, ​​​ഹി​​​മ​​​ന്ത​ ബി​​​ശ്വ​​ശ​​​ർ​​​മ മു​​​ഖ്യ​​​മ​​​ന്ത്രി​​​യാ​​​യ​​​തോ​​​ടെ കൂ​​​ടു​​​ത​​​ൽ ശ​​​ക്തി​​​യാ​​​ർ​​​ജി​​​ച്ചി​രു​ന്നു. 11 വ​​​ർ​​​ഷം മു​​​മ്പു​​വ​​​രെ​​​യും കോ​​​ൺ​​​ഗ്ര​​​സ് നേ​​​തൃ​​​ത്വ​​​ത്തി​​​ലി​​​രുന്ന ആളാണ് ഹി​​​മ​​​ന്ത. 2015ൽ, ​​​ഔ​​​ദ്യോ​​​ഗി​​​ക​​​മാ​​​യി ബി.​​​ജെ.​​​പി​​​യി​​​ൽ ചേ​​​ർ​​​ന്ന അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം തൊ​​​ട്ട​​​ടു​​​ത്ത വ​​​ർ​​​ഷം ന​​​ട​​​ന്ന സം​​​സ്ഥാ​​​ന തെ​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​പ്പി​​​ൽ വി​​​ജ​​​യി​​​ച്ച് സോ​​​നോ​​​വാ​​​ളി​​​ന്റെ മ​​​ന്ത്രി​​​സ​​​ഭ​​​യി​​​ൽ അം​​​ഗ​​​മാ​​​യി. അ​​​ക്കാ​​​ല​ം തൊ​​ട്ട് ഹ​ി​​മ​​​ന്ത വാ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​ടം​​​പി​​​ടി​​​ച്ച​​​ത് ക​​​ടും വി​​​ഷ​​​പ്ര​​​യോ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ള​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ വി​​​ദ്വേ​​​ഷ പ്ര​​​സം​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ തീ ​കോ​രി​യി​ട്ടാ​ണ് ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​യു​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​സ​മി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ്, അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ​തും ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ​​ന്നാ​​രോ​പി​ച്ച് അ​സ​മി​ലെ ബം​ഗാ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ‘മി​യ’ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശ​ർ​മ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘മി​യ’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​സ​മി​നെ ‘ജ​ന​സം​ഖ്യാ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക്’ ന​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും ശ​ർ​മ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ത്തി. അ​തി​നാ​യി ‘ഫോം 7’ ​എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ‘മി​യ’ റി​ക്ഷാ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ യാ​ത്രാ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ രാ​ക്കു​രാ​മാ​നം തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ശ​ർ​മ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​മാ​യു​ള്ള പു​തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ‘‘പ​രു​ഷ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മൃ​ദു​വാ​യ ഭാ​ഷ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക​യി​ല്ല’’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മു​സ്‍ലിം കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ ‘ലാ​ൻ​ഡ് ജി​ഹാ​ദ്’ എ​ന്ന മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു. ‘ല​വ് ജി​ഹാ​ദി’​നെ​തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു.

    2024ലെ ​നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്, മ​ണി​പ്പൂ​ർ, മേ​ഘാ​ല​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ‌.​ഡി.‌​എ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് കാ​ര​ണം സ​ഖ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ‘പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത​വി​ഭാ​ഗ’​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    2026ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ വാ​ക്കാ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഐ.​എ​സ്.​ഐ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു. അ​സം ബി.​ജെ.​പി പ​ങ്കി​ട്ട ഒ​രു എ.​ഐ ജ​ന​റേ​റ്റ​ഡ് വി​ഡി​യോ​യി​ൽ, ‘നോ ​മേ​ഴ്സി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ തൊ​പ്പി ധ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു നേ​രെ ശ​ർ​മ റൈ​ഫി​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണി​ച്ചും മറ്റും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ല​പ്പ​ട​ക്കം തീ​ർ​ത്ത കാ​ല​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    News Summary - Assam: BJP gains from delimitation and polarization
