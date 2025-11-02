Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:53 PM IST

    കൃത്രിമ മഴ: ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള സർക്കാറിന്‍റെ ക്രൂരമായ​ തമാശ -ജയ്റാം രമേശ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വാ​ർ​ത്താ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്രൂ​ര​മാ​യ ത​മാ​ശ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ​കൃ​ത്രി​മ​മ​ഴ​​ക്കു​ള്ള ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​റാം ര​മേ​ശ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നേ​രി​യ പു​രോ​ഗ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത മാ​ത്ര​മു​ള്ള 34 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണി​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ര​യും പ​ണം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​ത്.

    2024 ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന ധാ​ര​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൃ​ത്രി​മ മ​ഴ​ക്ക് പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    ഒക്ടോബർ 23നും 28നും ഇടക്ക് മൂന്ന് ട്രയലുകളാണ് ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂരുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിൽ എന്നാൽ ഒന്നിന് പോലും മഴ പെയ്യിക്കാനായില്ല. 300 സ്ക്വയർ കിലോ മീറ്ററിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തുന്നതിന് 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കിയത്. ശൈത്യകാലത്തെ അതി ഗുരുതരമായ വായു മലിനീകരണം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ട്രയൽ നടത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ 3.21 കോടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒമ്പത് ട്രയലുകൾ നടത്തുമെന്നാണ് ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മജിന്ദർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടിയാൽ ഒരു ട്രയലിന് 35.67 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും ചെലവ്. ഇതുവരെ 3 ട്രയൽ നടത്തിയതിന് 1.07 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം ചെലവായത്. എന്നിട്ട് മഴ പെയ്തതുമില്ല.

    ക്ലൗഡ് സീഡിങിനുപയോഗിച്ച വിമാനങ്ങളുടെ ഇന്ധന ചെലവ്, മെയിന്‍റനൻസ്, പൈലറ്റുമാരുടെ വേതനം ഇവയൊക്കെ കൂടുതലാണെന്ന് ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂർ ഡയറക്ടർ പറയുന്നു. 400 കിലോ മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വിമാനം പറന്നത് ചെലവ് ഉയർത്തിയെന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെലവ് ആകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ശൈത്യ കാലത്ത് ഡൽഹി തലസ്ഥാനം മുഴുവനായി കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന് 25 മുതൽ 30 കോടി വരെ ചെലവാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

    വിമാനത്തിന്‍റെ ഇന്ധന ചെലുകൾക്ക് പുറമെ സിൽവർ അയഡൈഡ് മിശ്രിതം, മൈക്രോ വേവ് റേഡിയോ മീറ്റർ, സെൻസറുകൾ തുടങ്ങിയവക്കെല്ലാം കൂടെ 5.30 കോടിയാണ് ചെലവ്. പെലറ്റിന്‍റെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും ഇൻഷുറൻസ് വേറെ.

    ഇത്രയും വലിയ തുക ചെലവാക്കിയാലും ക്ലൗഡ് സീഡിങിന് വിജയ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ദർ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്വാഭാവികമായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നിന്ന് കൃത്രിമ മഴയെ വേർ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇതിന്‍റെ വിജയ സാധ്യത എത്രത്തോളമെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പ്രയാസം.

    ഡൽഹിയിലെ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ഉദ്യമം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം മേഘങ്ങളിൽ ഈർപ്പം കുറവായതാണെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.ചൊവ്വാഴ്ച ഇത് 10-15 ശതമാനമായിരുന്നു. ക്ലൗഡ് സീഡിങിന് കുറഞ്ഞത് 50 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ ഹ്യുമിഡിറ്റി ആവശ്യമാണ്. 1957ലാണ് ഡൽഹിയിൽ ആദ്യമ‍ായി കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത്. അതു കഴിഞ്ഞ് 1972ലും. അന്ന് വരൾച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യമം നടത്തിയത്. ഇന്ന് വായു മലിനീകരണത്തിന് പ്രതിവിധിയായും.

    TAGS:Jairam Rameshartificial rainDelhi
    News Summary - Artificial rain: A cruel joke by the government to stand on its head - Jairam Ramesh
