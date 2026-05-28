പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം (പി.ഡി.എസ്) തുടരാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. സാർഥക്-പി.ഡി.എസ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രിസഭ സമിതിയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. 25,530 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ നീക്കവും കൈകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ രണ്ട് പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. റേഷൻ വിതരണം സുഗമമാക്കുകയും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യ നീക്കത്തിന് പദ്ധതിയിലൂടെ തുടർന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register