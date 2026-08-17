‘കൈവശം ഓഡിയോ തെളിവുകളുണ്ട്’; തമിഴ്നാട്ടിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാർ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കെ. അണ്ണാമലൈtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും വിവാദം. സർക്കാർ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ചില മന്ത്രിമാർ കമ്മീഷനും കൈക്കൂലിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. അഴിമതി വേരോടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചെന്നൈയിൽ തന്റെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അണ്ണാമലൈ ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. തന്റെ ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും, വിഷയം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഇതിൽ ഇടപെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അഴിമതിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ സർക്കാർ കരാറുകളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അണ്ണാമലൈ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആരോപണം, മന്ത്രിമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പണം ചെലവഴിച്ചുവെന്നും ആ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുമാണ്. ‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഴിമതിയോട് എതിർപ്പുള്ളത് സത്യമാണ്, അത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വലിയ കരാറുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ചില മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അണ്ണാമലൈ ആരോപിച്ചു.
വോട്ടുകൾക്കായി പണം നൽകിയാണ് തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും, അതിനാൽ കരാറുകാർ രണ്ട് ശതമാനമോ മൂന്ന് ശതമാനമോ നാല് ശതമാനമോ കമ്മീഷൻ നൽകണമെന്നും ചില മന്ത്രിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.
ഭരണസംവിധാനം പാളം തെറ്റാതിരിക്കാൻ മന്ത്രിമാരുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഇതിനായി കൃത്യമായ വാരാന്ത്യ അവലോകന യോഗങ്ങൾ ചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ്, മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മേൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
അണ്ണാമലൈയുടെ ഈ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുക എന്നത് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് വിജയ് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഖജനാവിലെ പണം വ്യക്തികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്നും എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും ക്രമക്കേടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടർച്ചയായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കൂടാതെ, കരുണൂരിൽ നടന്ന റാലിയിലും ജനങ്ങളോട് കൈക്കൂലി കൊടുക്കരുതെന്ന് വിജയ് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ധൈര്യമായി അത് നൽകില്ലെന്ന് തുറന്നുപറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വിജയ്, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം താനുണ്ടാകുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന അണ്ണാമലൈയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
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