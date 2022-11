ബിരിയാണി കിട്ടാൻ വൈകി; ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ മർദിച്ചവർ അറസ്റ്റിൽ

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ: ഓർഡർ ചെയ്ത ബിരിയാണി കിട്ടാൻ വൈകിയതിന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ മർദിച്ച മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിലായി. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ മാളിലാണ് സംഭവം.



ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.

Frustrated by the delay in getting their #Biryani three thugs thrashed counter person in Greater #Noida and all of them have been arrested by @noidapolice.#India #Delhi #NoidaNews #Viral #NoidaPolice pic.twitter.com/gAzy0HhbfO