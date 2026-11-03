'മുരശ്' പ്രഹരത്തിനിടയിൽ ആന്ധ്രയിൽ വിധിയെഴുത്ത്; 13 കോർപറേഷനുകളിൽ എൻ.ഡി.എ - വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി പോര് മുറുകുന്നു

'മുരശ്' പ്രഹരത്തിനിടയിൽ ആന്ധ്രയിൽ വിധിയെഴുത്ത്; 13 കോർപറേഷനുകളിൽ എൻ.ഡി.എ - വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി പോര് മുറുകുന്നുtext_fields
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 92 നഗര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിധിയെഴുത്ത് പുറത്തുവരുന്ന ഇന്നേ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ ആകെ താളംതെറ്റിച്ച് 'മുരശ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഓംഗോളിന് സമീപം മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കരതൊട്ട അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തീരദേശ ജില്ലകളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടവും വെള്ളപ്പൊക്കവുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
രാവിലെ 8 മണിക്ക് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വോട്ടെണ്ണൽ പേമാരിയെയും വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെയും തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതം മുൻനിർത്തി ഓംഗോൾ കോർപ്പറേഷൻ, അദ്ദങ്കി, ചിമകുർത്തി എന്നീ നഗരസഭകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പ്രകാശം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൂർണമായി മാറ്റിവെച്ചു.
തത്സമയ സാഹചര്യം: വൈകി തുടങ്ങിയ വോട്ടെണ്ണൽ, പ്രതിസന്ധിയിൽ നഗരങ്ങൾ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവും യാത്രാതടസ്സങ്ങളും കാരണം വിജയവാഡ, ബാപട്ല, ആദോനി, റേപ്പല്ലെ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയാണ് ആരംഭിക്കാനായത്. പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജീവനക്കാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഓർഡർ എത്തിക്കാൻ പോലും റോഡ് തടസ്സങ്ങൾ മൂലം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ 138 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 47,817 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 60 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാർ പോൾ ചെയ്ത ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിത്തീർത്ത് വൈകിട്ടോടെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് കമീഷന്റെ നീക്കം. നെല്ലൂരിനും നർസാപൂരിനും ഇടയിൽ കരതൊട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉച്ചയോടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ് ആന്ധ്രയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെങ്കിലും ബാപട്ല, കൃഷ്ണ, ഗുണ്ടൂർ ജില്ലകളിൽ കടൽക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പും നിലനിൽക്കുകയാണ്.
പുലിവെന്തുലയിൽ വോട്ടെണ്ണലിന് കോടതി അനുമതി; ജഗനെതിരെ കേസ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനൊപ്പം ആന്ധ്രാ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവവികാസമാണ് വൈ.എസ്.ആർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ പുലിവെന്തുലയിൽ അരങ്ങേറിയത്. നാല് വാർഡുകളിലെ റീപോളിംഗ് പോരെന്നും പുലിവെന്തുലയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും റീപോളിംഗ് നടത്തുന്നത് വരെ വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.പി വൈ.എസ്. അവിനാഷ് റെഡ്ഡി സമർപ്പിച്ച ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് രാവിലെ തള്ളി. ഇതോടെ പുലിവെന്തുലയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടത്താൻ ലൈൻ ക്ലിയറായി. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ നവംബർ ഒന്നിന് പുലിവെന്തുലയിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം എഴുപതോളം പ്രവർത്തകരുമായി ചേർന്ന് ഉപരോധിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി, എം.പി അവിനാഷ് റെഡ്ഡി എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പോരാട്ടം 13 കോർപ്പറേഷനുകളിൽ; ആര് വാഴും?
ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകക്ഷി സഖ്യവും (ടി.ഡി.പി, ജനസേന, ബി.ജെ.പി) പ്രതിപക്ഷമായ വൈ.എസ്.ആർ കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 13 കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സീറ്റുകളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 10 കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ടി.ഡി.പിയും രണ്ടിടത്ത് പവൻ കല്യാണിന്റെ ജനസേനയും ഒരിടത്ത് ബി.ജെ.പിയും സഖ്യമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ 13 ഇടത്തും ജഗന്റെ പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതുന്നു. കനത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനിടയിലും ഫലസൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ആന്ധ്രയുടെ നഗരഭരണം ആർക്കൊപ്പമെന്ന് ഇന്നറിയാം.