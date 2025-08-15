Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള...
    India
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 7:08 AM IST

    വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ​ പുരസ്കാരം അജിത് വിജയന്

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിൽനിന്ന് 24 ​േപർക്ക് സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡൽ
    Ajith Vijayan
    cancel
    camera_alt

    അജിത് വിജയൻ

    ന്യൂഡൽഹി: എസ്.പി അജിത് വിജയന് വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ. സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് കേരള പൊലീസിൽ നിന്നും പത്തുപേർ അർഹരായി.

    എസ്.പിമാരായ ശ്യാംകുമാർ വാസുദേവൻ, രമേഷ് കുമാർ, ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ, അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ഇ.വി. പ്രവി, ഡിവൈ.എസ്.പി യു. പ്രേമൻ, ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു വാസുദേവൻ, ഇൻസ്​പെക്ടർ രാമദാസ് ഇളയടത്ത്, ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ മോഹനകുമാർ രാമകൃഷ്‌ണ പണിക്കർ, കെ.പി. സജിഷ, എസ്.എസ്. ഷിനിലാൽ എന്നിവരാണ് സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അർഹത നേടിയത്.

    ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടുമാരായ ജി.ആർ. ശ്രീകല, എം.ബി. യൂനുസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് കെ.ബി. ബിജു, ഗ്രേഡ് 1 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരായ കെ.കെ. അബ്ദുൽ മജീദ്, കെ.എം. അരീഫ്, ടി. അനിൽ ബോസ്, ടി.എ. പ്രഭാകരൻ എന്നിവർക്കാണ് ജയിൽ സർവിസിൽ സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

    അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗത്തിൽ ജില്ല ഫയർ ഓഫിസർമാരായ വി​ശ്വനാഥ്, കെ.എസ്. ബിജുമോൻ, റീജനൽ ഫയർ ഓഫിസർ വി. സിദ്ധകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പി.എൻ. സുബ്രമണ്യൻ, സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ എം. സുരേന്ദ്രൻ നായർ, ടി.കെ. മദന മോഹനൻ എന്നിവരും ഹോംഗാർഡ് വിഭാഗത്തിൽ സി. വേണുഗോപാലും സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി. സി.ബി.ഐയിൽ അനൂപ് ടി. മാത്യുവിനെ (ഡി.ഐ.ജി-ന്യൂഡൽഹി) സ്‌തുത്യർഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:awardExcellent serviceDroupadi MurmuAjith Vijayan
    News Summary - Ajith Vijayan receives President's Award For Excellent service
    Similar News
    Next Story
    X