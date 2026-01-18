Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:28 PM IST

    വായു മലിനീകരണം: ഇന്ത്യയിലും നാല് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലുമായി 10 ലക്ഷം മരണം

    വായു മലിനീകരണം: ഇന്ത്യയിലും നാല് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലുമായി 10 ലക്ഷം മരണം
    representational image

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ, അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ നേ​പ്പാ​ൾ, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10 ല​ക്ഷം ​പേ​ർ​ക്ക് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും അ​കാ​ല മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തു​മൂ​ലം മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 10 ശ​ത​മാ​നം സാാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ‘ഇ​ൻ​ഡോ - ഗം​ഗാ സ​മ​ത​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹി​മാ​ല​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ദ്ധ​വാ​യു​വി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ശ​രാ​ശ​രി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ പി.​എം 2.5 ക​ണി​ക​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ഇ​ര​ട്ടി വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ടു​ത്ത പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത് വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ല്ലാ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഹാ​നി​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​ഞ്ച് ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    ഗാ​ർ​ഹി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പാ​ച​ക​ത്തി​നും തീ​കാ​യാ​നും വി​റ​ക് ക​ത്തി​ക്ക​ൽ, മ​തി​യാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലി​ല്ലാ​തെ വ്യ​വ​സാ​യി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഡീ​സ​ലും പെ​ട്രോ​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പു​ക, വൈ​ക്കോ​ൽ ക​ത്തി​ക്ക​ൽ, ഗാ​ർ​ഹി​ക, വ്യ​വ​സാ​യി​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ- ഗം​ഗാ സ​മ​ത​ല​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.


    ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ

    വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പാ​ച​കം, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ബോ​യി​ല​റു​ക​ൾ, ഫ​ർ​ണ​സു​ക​ൾ, താ​പ​വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​വും ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​വും, മോ​ട്ടോ​ർ ര​ഹി​ത​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​യ​ർ​ത്ത​ൽ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണം, കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച സം​സ്ക​ര​ണം, മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഖ​ര​ണ​വും ത​രം​തി​രി​വും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​വും നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​വും എ​ന്നീ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു മേ​ഖ​ല മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രേ​സ​മ​യം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ശു​ദ്ധ​മാ​യ പാ​ച​ക ഇ​ന്ധ​നം, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ന​വീ​ക​ര​ണം, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന നി​ല​വാ​രം, കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​സ്ക​ര​ണം, ശ​ക്ത​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മോദി സർക്കാർ എത്ര നാൾ നിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

    രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​തെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ത്ര നാ​ൾ നി​ഷേ​ധ നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചോ​ദി​ച്ചു. വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും നാ​ല് അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം ​പേ​ർ​ക്ക് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും അ​കാ​ല മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​സ്സം​ഗ​ത​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സൂ​ചി​ക​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​തെ​യും ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ​യും ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​യും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    1981ലെ ​വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ - നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​വും 2009ലെ ​ദേ​ശീ​യ വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​യും പു​നഃ​പ​രി​​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി വ​നം മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യും ‘ദേ​ശീ​യ ശു​ദ്ധ വാ​യു’ പ​ദ്ധ​തി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:air pollutionAir quality indexIndiaDelhi
    News Summary - Air pollution: 1 million deaths in India and four neighboring countries
