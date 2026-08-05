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    India
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 9:53 AM IST

    തായ്‍ലൻഡിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയിൽ പെട്ടു; 15 പേർക്ക് പരിക്ക്

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    തായ്‍ലൻഡിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയിൽ പെട്ടു; 15 പേർക്ക് പരിക്ക്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​റ​ക്ക​ലി​നി​ടെ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​നം ആ​കാ​ശ​ച്ചു​ഴി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 15 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ലെ ഫു​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ320 ​വി​മാ​ന​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​കാ​ശ​ച്ചു​ഴി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​നം സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് 300 അ​ടി താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി പൈ​ല​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 90 മിനിറ്റിനു ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 11 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും നാ​ല് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഫു​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് 8.25ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​നം 11.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി ഇ​ന്ദി​ര​ഗാ​ന്ധി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഴു​വ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    134 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും എ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ട​ക്കം 142 പേ​രാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒരു കാബിൻ ക്രൂ അംഗത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് പൈലറ്റ് നൽകിയ വിവരം.എന്നാൽ ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ‍യുടെ വിശദീകരണം.

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    TAGS:thailandair india flightDelhiVortex
    News Summary - Air India flight from Thailand to Delhi caught in a vortex
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