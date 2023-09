ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെലവ് പത്തുലക്ഷം കോടിയെന്ന് പഠനം

cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​​മാ​കെ ലോ​ക്സ​ഭ മു​ത​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഒ​റ്റ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ത്തു​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വു വ​രു​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം. എ​ൻ. ഭാ​സ്ക​ര റാ​വു ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​െ​ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം കൃ​ത്യ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം വ​രെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

A study that the cost of a single election in India is one million crores