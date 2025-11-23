Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ നിന്ന്...
    India
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 12:34 PM IST

    ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് ഒരുസംഘം കുറുക്കൻമാർ രക്ഷപ്പെട്ടു; തൊട്ടടുത്ത കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ സംഘം; സന്ദർശകർക്ക് ഭിഷണിയില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് ഒരുസംഘം കുറുക്കൻമാർ രക്ഷപ്പെട്ടു; തൊട്ടടുത്ത കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ സംഘം; സന്ദർശകർക്ക് ഭിഷണിയില്ല
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ​ഡെൽഹിയിലെ നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം കുറുക്കൻമാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

    തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് രക്ഷ​പ്പെട്ട ഇവയെ​ത്തേടി അധികൃതർ പരക്കം പായുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് മൃഗ​ശാലയിലെത്തുന്ന കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഭീഷണിയല്ലെന്നും മൃഗശാലയുടെ പിറകിലെ വനപ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇവ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

    ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കുറുക്കൻമാർ കടന്നുകളുഞ്ഞത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നാലപാടുനിന്നും മൃഗശാലയിലേക്ക് ഫോൺവിളികളുടെ ബഹളമാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരം നൽകാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ജീവനക്കാർ.

    മൃഗശാലയുടെ പിറകിലെ മതിലിൽ ചെറിയൊരു വിള്ളലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെയാണ് ഇവ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത് നേരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. അതിനാൽ മൃഗശാലയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഭീഷണിയില്ല. അധികൃതർ ഒരു സംഘത്തെത്ത​ന്നെ ഇവയെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വയർമെഷുകൊണ്ട് തിരിച്ചതാണ് കുറുക്കൻമാരുടെ താവളം. ഇതിനിടയിലൂടെ ഇവ എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു എന്നും പരിശോധിക്കുന്നു. കുറുക്കൻമാർ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സന്ദർശകർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:zoovisitorsescapesDelhijackal
    News Summary - A group of foxes escaped from Delhi Zoo; Search team in nearby forest; No fear for visitors
    Similar News
    Next Story
    X