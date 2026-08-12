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    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 9:04 AM IST

    ബിഹാറിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒൻപത് മരണം

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    പട്ന: ബിഹാറിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മഴയിലും അതിശക്തമായ ഇടിമിന്നലിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്ക ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇവിടെ അഞ്ച് പേർ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. കൂടാതെ ലഖിസരായ് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേരും പട്നയിൽ ഒരാളും ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു.

    മരിച്ച ഒൻപത് പേരിൽ അഞ്ചുപേരും ബാങ്ക ജില്ലക്കാരാണ്. ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നതിനിടെ സ്വന്തം വീടിന് പുറത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന കുഷ്മി ദേവി (45), റിങ്കു ദേവി (35), രേണു ദേവി (38) എന്നിവർക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു.

    ബാങ്ക ജില്ലയിലെ ബൗസി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി കുളത്തിനരികിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന സിറായ് ഗ്രാമവാസി സുരേഷ് യാദവ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു. കാസി കൈരി ഗ്രാമത്തിൽ നെൽവയലിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം നൽകി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സുഫിയാന ഖാതൂൻ (50) എന്ന സ്ത്രീയും ഇടിമിന്നലേറ്റാണ് മരിച്ചത്.

    ബാങ്കക്ക് പുറമെ ലഖിസരായ് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേരും പട്ന ജില്ലയിൽ ഒരാളും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. കാലവർഷം കനത്തതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കൃഷിപ്പണികളിലും മറ്റ് പുറംജോലികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിലേറെയും. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇടിമിന്നലും കനത്ത മഴയും കാരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

    ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം സാന്ത്വന ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അജിത് കുമാർ ഉറപ്പുനൽകി.

    സംസ്ഥാനത്ത് മോശം കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയുള്ളപ്പോൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും, സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും വയലുകളിലും മരങ്ങളുടെ തണലിലും നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Bihardisaster managementWeather alertSamrat Choudharylightning death
    News Summary - ബിഹാറിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒൻപത് മരണം
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