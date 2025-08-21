Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:25 AM IST

    ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന് തടയിടാൻ കേന്ദ്രം; പ്രതിവർഷം 45 കോടി ആളുകൾക്ക് 20,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണക്ക്

    online gaming
    ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ റിയൽ മണി ഗെയിമുകളിൽ പ്രതിവർഷം 45 കോടി ആളുകൾക്ക് 20,000 കോടി രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഓൺലൈൻ റിയൽ മണി ഗെയിമിങ് പ്രധാന പ്രശ്നമാണെന്ന് സർക്കാർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വരുമാന നഷ്ടം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

    ഓരോ വർഷവും 45 കോടി ആളുകൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. നഷ്ടത്തിന്റെ ആകെ ആഘാതം താൽക്കാലികമായി ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇ-സ്‌പോർട്‌സും ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ ഗെയിമിങും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പണമിടപാട് നിരോധിക്കുന്നതിനും നിർദ്ശിക്കുന്ന ‘ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിന്റെ പ്രൊമോഷനും നിയന്ത്രണവും ബിൽ 2025’ സർക്കാർ ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് ബി​ൽ 2025’ ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ദ്യം പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബില്ലിന് കീഴിൽ മണി ഗെയിമിങിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. ഗെയിമുകളോടുള്ള അഡിക്ഷൻ, ഗെയിമുകൾ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പ്, നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ ബില്ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ പ്രകാരം ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഗെയിം നടത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരേ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

    ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നോ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വോ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യോ പി​​ഴ ശി​ക്ഷ​യോ ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചോ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത്ത​രം ഗെ​യി​മു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 50 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കോ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഇ​ത്ത​രം ഗെ​യി​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ലാ​റ്റു​ഫോ​മു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. പ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗെ​യി​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    TAGS:revenueGovernmentonline gamingOnline Gaming Regulation Bill
