Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്...
    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:55 PM IST

    ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രണ ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി; രാ​ജ്യ​ത്തി​നു പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മം ബാ​ധ​കം

    text_fields
    bookmark_border
    Online Gaming Regulation Bill
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് ബി​ൽ 2025’ ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി.

    ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ദ്യം പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​നു പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ലാ​റ്റു​ഫോ​മു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. പ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗെ​യി​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നോ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ത​ട​വോ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യോ പി​​ഴ ശി​ക്ഷ​യോ ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചോ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത്ത​രം ഗെ​യി​മു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 50 ല​ക്ഷം പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കോ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഇ​ത്ത​രം ഗെ​യി​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.

    പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ​യു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ.ബി​ല്ലി​ൽ ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ് പ്രോ​ത്സാക​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കും. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian parliamentlok sabhaIndia NewsOnline Gaming Regulation Bill
    News Summary - Lok Sabha passes Online Gaming Regulation Bill
    Similar News
    Next Story
    X