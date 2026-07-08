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    India
    Posted On
    date_range 8 July 2026 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 5:52 PM IST

    ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായതായി പരാതി

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    ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായതായി പരാതി
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    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായതായി പരാതി. ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി അഫിയ അയ്യൂബിനെയാണ് (23) കാണാതായത്. എംഎ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് അഫിയ.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 11.30-ഓടെ ഓഖ്‌ലയിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ കാണാതായത്. മരുന്ന് വാങ്ങാനായി പുറത്തുപോയതാണെന്നും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്നുമാണ് വിവരം. തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് അഫിയ പുറത്തേക്ക് പോയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പിജിയിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുകയായിരുന്നു അഫിയ. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.

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    TAGS:Malayali studentJamia Millia Islamia UniversityDelhiDelhi PolicemissingcaseOkhla
    News Summary - 23-Year-Old Jamia Millia Student From Kerala Goes Missing in Delhi's Okhla
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