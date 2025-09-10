Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:16 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:16 PM IST

    ഡൽഹി കലാപ ​ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ഉമർ ഖാലിദ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

    ഡൽഹി കലാപ ​ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ഉമർ ഖാലിദ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ
    ന്യൂഡൽഹി: ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ആക്ടിവിസ്റ്റും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേതാവുമായ ഉമർ ഖാലിദ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ. 2020ലെ ഡൽഹി കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി യു.എ.പി.എ ചുമത്തിയാണ് ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഹൈകോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നിഷേധിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ നവീൻ ചൗള, ശലീന്ദർ കൗർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്‍റേതായിരുന്നു തീരുമാനം. ഉമറിനും ഷർജീലിനും പുറമെ മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷിഫ ഉർ റഹമാൻ, അത്തർ ഖാൻ, മീരാൻ ഹൈദർ, ശദബ് അഹമദ് അബ്ദുൽ ഖാലിദ് സൈഫി, ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമ എന്നിവരുടെ ജാമ്യ ഹരജികളാണ് തള്ളിയത്.

    കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഷർജീൽ ഇമാമും ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമയും ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രകടനങ്ങളോ പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ നടത്താനുമുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

    എന്നാൽ അത്തരം നടപടികൾ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ അവകാശം അനുവദിച്ചാൽ, അത് ഭരണഘടന ചട്ടക്കൂടിനെ തകർക്കുകയും രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    2020 ജനുവരി 28നാണ് സി.എ.എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഷർജീൽ ഇമാം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അതേ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 2020ൽ ജാമിയ മിലിയ പ്രസംഗ കേസിൽ ഷർജീൽ ഇമാമിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും യു.എ.പി.എ കേസിൽ ജയിലിൽ തുടർന്നു.

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്രം ഇ​ങ്ങ​നെ:

    2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14: അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    2021 ഏ​പ്രി​ൽ: ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യം. എ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു കേസിൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ നി​​ർ​ദേ​ശം.

    2022 മാ​ർ​ച്ച് 24: ഡ​ൽ​ഹി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    2022 ഏ​പ്രി​ൽ 22: സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ

    2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18: ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി

    2022 ന​വം​ബ​ർ 18: സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടി.

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 3: ഒ​രു കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി; മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 12: ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ ജാ​മ്യം. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ല​ക്ക്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 23: 830 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്ത്.

    2023 ജൂ​ലൈ 12: വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ​പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം​തേ​ടി.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18: കേ​സ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി. (തു​ട​ർ​ന്ന് 2024 ജ​നു​വ​രി​വ​രെ പ​ല​കു​റി കേ​സ് നീ​ട്ടി)

    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14: സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    2024 മേ​യ് 28: ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    2024 ഡി​സം​ബ​ർ 18: ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ജാ​മ്യം.

    News Summary - 2020 Delhi riots: Umar Khalid moves SC against HC order denying him bail
