Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപൗരത്വ സമര നേതാക്കളുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:33 PM IST

    പൗരത്വ സമര നേതാക്കളുടെ മോചനം തടഞ്ഞ ഹൈകോടതിക്ക് വിചിത്ര ന്യായം

    text_fields
    bookmark_border
    പൗരത്വ സമര നേതാക്കളുടെ മോചനം തടഞ്ഞ ഹൈകോടതിക്ക് വിചിത്ര ന്യായം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ മാ​ത്രം വി​വേ​ച​ന​​ത്തോ​ടെ മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യ പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​രം ചെ​യ്ത ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​വ് ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി -യു​വ​ജ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ര​ത്തി​യ​ത് വി​ചി​ത്ര ന്യാ​യം. അ​താ​ക​ട്ടെ മ​നീ​ഷ് സി​സോ​ദി​യ, അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യി. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക വേ​ഗം മ​തി​യെ​ന്നും ധൃ​തി പി​ടി​ച്ച വി​ചാ​ര​ണ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ഹാ​നി​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ചി​ത്ര ന്യാ​യ​മാ​ണ് പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​​ളു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളാ​നും വി​ചാ​ര​ണ ക​ഴി​യും വ​രെ അ​വ​രെ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ന്നെ കി​ട​ത്താ​നും ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വി​ചാ​ര​ണ നീ​ളു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന്യാ​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ളി​നും മ​നീ​ഷ് സി​സോ​ദി​യ​ക്കും ഹേ​മ​ന്ത് സോ​റ​നും ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യ വി​ധി​ക​ളി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. അ​തി​ന് നേ​ർ വി​പ​രീ​ത​മാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട്.

    വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച വിധി നിരാശാജനകം - ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി

    വി​ചാ​ര​ണ​ തടവുകാർ​ക്ക് നീ​തി വൈ​കു​ന്ന​ത് നീതി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ ​പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ആ​ക്റ്റി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​വും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി. വി​ചാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നീ​തി വൈ​കു​ന്ന​ത് നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ദേ​ശീ​യ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മാ​ലി​ക് മു​അ്ത​സിം ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൗ​ര​ത്വ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ യു.​എ.​പി.​എ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​സ്വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ൾ ജ​യി​ലി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് നീ​തി​യ​ല്ല. വി​ഷ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കാ​നും കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umar khaliddelhi highcourtSharjeel ImamIndia News
    News Summary - Delhi HC Denies Bail to Umar Khalid, Sharjeel Imam
    Similar News
    Next Story
    X