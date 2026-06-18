നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വീണ്ടും വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ; തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തംtext_fields
ചെന്നൈ: നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ 19കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ദാരുണമായ സംഭവം നീറ്റ് പരീക്ഷക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തീ കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് സ്ഥിരമായി ഒഴിവാക്കൽ നൽകണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യം ഇതിലൂടെ വീണ്ടും ശക്തമായി ഉയരുകയാണ്.
അനുകീർത്തന എന്ന വിദ്യാർഥിനിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇതിനകം രണ്ടുതവണ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ അനുകീർത്തന, മൂന്നാം തവണയും പരീക്ഷക്ക് തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമീപകാലത്തുണ്ടായ നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് ബാധിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരുന്നതിലുള്ള നിരാശയാണ് അവളെ ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു’ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഭരണകക്ഷിയായ ഡി.എം.കെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാടിന് നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ നൽകണമെന്ന തങ്ങളുടെ നിലപാട് പാർട്ടി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.
നീറ്റ് പരീക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ കാലം മുതൽ തമിഴ്നാട് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പണം മുടക്കി സ്വകാര്യ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളിൽ പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സമ്പന്നർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പരീക്ഷ ഗുണകരമാകുന്നതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്ക് നേടുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെയും പാവപ്പെട്ടവരുമായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീറ്റ് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നീറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പത്തുവർഷക്കാലം പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നടന്നിരുന്നത്. ഗ്രാമീണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകിയിരുന്ന പഴയ സംവിധാനമാണ് നല്ലതെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ പക്ഷം. നീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ബില്ല് പാസാക്കിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് ഇപ്പോഴും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ രീതി വിദ്യാർഥികളിൽ ചെലുത്തുന്ന കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. നീറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം 20ലധികം വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി വിവിധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യതയെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക)
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