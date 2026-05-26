ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് 13 ലക്ഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്; പദ്ധതിയുമായി ഡൽഹി സർക്കാർ

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് 13 ലക്ഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്; പദ്ധതിയുമായി ഡൽഹി സർക്കാർtext_fields
ഡൽഹി: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനവുമായി ഡൽഹി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ, ശസ്ത്രക്രിയകൾ, വിവിധതരം സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവക്കായി വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 13 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഒരു കുട്ടിക്കും നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ആശുപത്രി വാസം, മറ്റ് വൈദ്യസഹായങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ പരിചരണത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചെലവുകൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് വഴി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഭരണപരമായ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹി മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സക്കും തെറാപ്പികൾക്കുമായി സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാകുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി വരുന്നതോടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഇത്തരം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാകും. കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിലും മികച്ച രീതിയിലും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ പദ്ധതിയെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളുമായും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വികസനപരമായ തകരാറുകളും മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരമായ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായി മാറും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register