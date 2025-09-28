Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    28 Sept 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 2:44 PM IST

    കാ​റി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ബൂ​ട്ടി​ന്റെ (ഡി​ക്കി (tailgate/boot door) ഓ​പ​ണി​ങ്, ക്ലോ​സി​ങ് എ​ല്ലാം മോ​ട്ടോ​ർ സി​സ്റ്റം വ​ഴി ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്കാ​യി സെ​ൻ​സ് ചെ​യ്ത് തു​റ​ക്കാ​നും അ​ട​ക്കാ​നു​മു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ. കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​യാം. ര​ണ്ടു കൈ​ക​ളി​ലും നി​റ​യെ സാ​ധ​ന​വു​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന​രി​കി​ലെ​ത്തി സാ​ധ​നം നി​ല​ത്തു​വെ​ച്ച ശേ​ഷം താ​ക്കോ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി​ക്കി തു​റ​ന്ന് സാ​ധ​നം അ​ക​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ പെ​ടാ​പ്പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക​രം ഡി​ക്കി​യു​ടെ താ​ഴ്ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​ന്ന് കാ​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ബാ​ക്ക് ബൂ​ട്ട് ഓ​പ​ണാ​യി വ​രും. Leg swipe sensor -ബൂ​ട്ടി​ന് താ​ഴെ കാ​ൽ നീ​ക്കി​യാ​ൽ സ്വ​യം തു​റ​ക്കും എ​ന്ന് സാ​രം.

    പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ട്ട​ൺ അ​മ​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കാം/​അ​ട​ക്കാം (കാ​റി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും സ്വി​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​കും).

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    Memory function driver seat

    ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സീ​റ്റി​ൽ വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഫീ​ച്ച​റാ​ണി​ത്.

    സീ​റ്റ് ഹൈ​റ്റ്, recline, lumbar support (ബാ​ക്ക് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് = സീ​റ്റി​ലെ lower back comfort ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ലി അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം).

    Steering tilt (സ്റ്റി​യ​റി​ങ് മേ​ലോ​ട്ടോ താ​ഴേ​ക്കോ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം).

    സൈ​ഡ് മി​റ​ർ പൊ​സി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ, അ​ത് സി​സ്റ്റം ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കും. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​രം?

    1. ഒ​രേ കാ​ർ പ​ല​രും ഓ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ -ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും സ്വ​ന്തം seat/mirror setting save ചെ​യ്ത് വെ​ക്കാം. ബ​ട്ട​ൺ അ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ട​നെ ആ ​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ മാ​റും.

    ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ട്ട് മി​റ​ർ

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡ്രൈ​വി​ങ് സീ​റ്റി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കാ​ത്ത പു​റ​കി​ലെ എ​രി​യ അ​ഥ​വാ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഭാ​ഗം കാ​ണാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു ക​ണ്ണാ​ടി. സാ​ധാ​ര​ണ സൈ​ഡ് മി​റ​റി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലോ മു​ക​ളി​ലോ ഒ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ള​രെ ചെ​റി​യ ഒ​രു റൗ​ണ്ട് ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​ണി​ത്. റോ​ഡി​ൽ ലെ​യി​ൻ മാ​റ്റു​മ്പോ​ഴും, ഓ​വ​ർ​ടേ​ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് വ​ള​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഒ​രു കാ​ർ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​ഡി​ൽ വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത് വ​ന്നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ സൈ​ഡ് മി​റ​റി​ൽ കാ​ണാ​തെ പോ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, Blind Spot Mirror അ​ത് കാ​ണി​ച്ചു​ത​രും. ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ടു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലെ മീ​റ്റ​ർ ക​ൺ​സോ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ട്ട് ഏ​രി​യ ദൃ​ശ്യ​മാ​ക്കി​ത്ത​രു​ന്ന സ്ക്രീ​നു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ഡേ​ൺ ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​റ​കു​വ​ശ​ത്തും സൈ​ഡി​ലു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കാ​മ​റ​ക​ൾ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നേ​രി​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​പോ​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

