Madhyamam
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:06 PM IST
    date_range 4 Nov 2025 1:06 PM IST

    മ​ന്നാ​യി മൊ​ബി​ലി​റ്റി പു​തി​യ JAC M4 കാ​ർ​ഗോ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​നു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    മ​ന്നാ​യി മൊ​ബി​ലി​റ്റി പു​തി​യ JAC M4 കാ​ർ​ഗോ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​നു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ​ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ വാ​ഹ​ന വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​ന്നാ​യി മൊ​ബി​ലി​റ്റി പു​തി​യ JAC M4 കാ​ർ​ഗോ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​നു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ കു​ടും​ബ സ​മേ​തം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​കാ​രു​ടെ​യും മൊ​ബി​ലി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ JAC M4 വാ​നു​ക​ൾ ​ഗു​ണ​മേ​ന്മ, പ്ര​ക​ട​നം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​വും യാ​ത്രാ​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ JAC M4 ര​ണ്ട് കോ​ൺ​ഫി​ഗ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​M4 കാ​ർ​ഗോ വാ​ൻ മോ​ഡ​ലി​ന് 4.67 m³ ലോ​ഡി​ങ് ശേ​ഷി, ഡ്യു​വ​ൽ റി​യ​ർ ഡോ​റു​ക​ൾ, കാ​ർ​ഗോ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വീ​തി​യേ​റി​യ സൈ​ഡ് ആ​ക്സ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഡെ​ലി​വ​റി, ഫ്ലീ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ച്ച് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​നോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ​M4 പാ​സ​ഞ്ച​ർ - 9 സീ​റ്റ​ർ വാ​ൻ ആ​ണ്. ഓ​രോ നി​ര​യി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് വെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ര​ണ്ട് മോ​ഡ​ലു​ക​ളും 143 എ​ച്ച്പി​യും 185 എ​ൻ​എം ടോ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന 2.0 എ​ൽ 4-സി​ലി​ണ്ട​ർ പെ​ട്രോ​ൾ എ​ൻ​ജി​നാ​ണ് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന​ത്, മി​ക​ച്ച സ്ഥി​ര​ത​ക്കാ​യി 5-സ്പീ​ഡ് മാ​നു​വ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​നും റി​യ​ർ-​വീ​ൽ ഡ്രൈ​വു​മു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, 5 വ​ർ​ഷം / 200,000 കി.​മീ വാ​റ​ന്റി​യാ​ണ് മ​ന്നാ​യി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. JAC M4 കാ​ർ​ഗോ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​നു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ 100-ലെ JAC ​ഷോ​റൂ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ടെ​സ്റ്റ് ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ അ​റി​യാ​നും www.jacqatar.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ 8001808 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കു​ക​യോ crm@mannai.com.qa ഇ​മെ​യി​ൽ അ​യ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

    TAGS:carQatar Newsgulf news malayalam
