Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    23 Sept 2025 11:54 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 11:54 PM IST

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് കാ​റു​ക​ളുടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നിയമവിരുദ്ധം

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് കാ​റു​ക​ളുടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നിയമവിരുദ്ധം
    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് കാ​റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് താ​മ​സം മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് (ടി.​ആ​ർ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 160 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഡ്യൂ​ട്ടി അ​ട​ച്ച് നി​ശ്ചി​ത തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വാ​ഹ​നം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വു​ക.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചോ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​മെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യോ എ​ത്തി​ച്ച​താ​വാ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ ക​സ്റ്റം​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ന്ന​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ​യ​ട​ച്ച് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും പ​റ്റി​ല്ല. ഭൂ​ട്ടാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​നം ക​ട​ത്താ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തും ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

