Madhyamam
    Auto News
    date_range 8 Sept 2025 7:32 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 7:32 AM IST

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണം; കമ്പനികൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് കാർ വിലയിൽ വരുന്ന കുറവ്

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണം; കമ്പനികൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് കാർ വിലയിൽ വരുന്ന കുറവ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി)​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ മിക്ക മോ​ഡ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കു​റ​ച്ച​താ​യി ഇന്ത്യൻ നിർമാതാക്കളായ മഹീന്ദ്രയും ടാറ്റയും അറിയിച്ചു. ജി.എസ്.ടിയിലെ ഇളവുകൾ പ്രകാരം ജാപ്പനീസ് വാഹനനിർമാതാക്കളായ ടോയോട്ടയും അവരുടെ മോഡലുകളിൽ വില കുറച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ജി.എസ്.ടി ഏകീകരണം അനുസരിച്ച് വില കുറയുന്ന കാർ മോഡലുകൾ

    മഹീന്ദ്ര

    • ബൊലേറോ/നിയോ -1.27 ലക്ഷം
    • എക്സ്.യു.വി 3 എക്സ്.ഒ (പെട്രോൾ) -1.4 ലക്ഷം
    • ഥാർ 2 ഡബ്ല്യു.ഡി (ഡീസൽ) -1.35 ലക്ഷം
    • ഥാര്‍ 4 ഡബ്ല്യു.ഡി (ഡീസല്‍) - 1.01 ലക്ഷം
    • സ്‌കോര്‍പിയോ ക്ലാസിക് - 1.01 ലക്ഷം
    • സ്‌കോര്‍പിയോ എൻ - 1.45 ലക്ഷം
    • ഥാര്‍ റോക്‌സ് -1.33 ലക്ഷം
    • എക്‌സ്.യു.വി 700 - 1.43 ലക്ഷം

    ടൊയോട്ട

    • ഗ്ലാന്‍സ ഹാച്ച്ബാക്ക് -85,300
    • ടൈസര്‍ - 1.11 ലക്ഷം
    • റൂമിയണ്‍ - 48,700
    • ഹൈറൈഡര്‍ -65,400
    • ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ - 1.8 ലക്ഷം
    • ഫോര്‍ച്യൂണര്‍ - 3.49 ലക്ഷം
    • ലെജന്‍ഡര്‍ - 3.34 ലക്ഷം
    • ഹൈലക്‌സ് - 2.52 ലക്ഷം
    • കാംറി - 1.01 ലക്ഷം
    • വെല്‍ഫയര്‍ - 2.78 ലക്ഷം

    ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്

    • ടിയാഗോ -75,000
    • ആല്‍ട്രോ -1.10 ലക്ഷം
    • പഞ്ച് -85,000
    • നെക്സോൺ -1.55 ലക്ഷം
    • കർവ് -65000
    • ഹാരിയർ -1.4 ലക്ഷം
    • സഫാരി -1.45 ലക്ഷം
