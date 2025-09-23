Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightകാ​പ്പി കു​റച്ചാൽ...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 9:14 AM IST

    കാ​പ്പി കു​റച്ചാൽ റി​യ​ലി​സ്റ്റി​ക് സ്വ​പ്നം കാ​ണാം ?

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​പ്പി കു​റച്ചാൽ റി​യ​ലി​സ്റ്റി​ക് സ്വ​പ്നം കാ​ണാം ?
    cancel
    Listen to this Article

    ന​ന്നാ​യി കാ​പ്പി കു​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ത് നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​ല ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ. ക​റ​യി​ല്ലാ​ത്ത പ​ല്ലു​മു​ത​ൽ ടോ​യ്‍ല​റ്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മോ​ച​നം വ​രെ ഇ​തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രി​ൽ വി​ചി​ത്ര​മാ​യ ​മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ഫി അ​ഥ​വാ ക​ഫീ​ൻ കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​ശ്വ​ഫ​ല​മാ​യി റി​യ​ലി​സ്റ്റി​ക് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചി​ല ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ‘ദി ​ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യും വൈ​കാ​രി​ക​വും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​രം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ (vivid dreams) ആ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത​ത്രെ.

    കാ​പ്പി​യി​ലെ ക​ഫീ​ൻ, ശ​രീ​രം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഡെ​നൊ​സീ​ൻ (adenosine) ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ ന​മ്മെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​രാ​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ക​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​റ​ക്കം വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മ​സ്തി​ഷ്‍ക കെ​മി​ക്ക​ലാ​ണ് അ​ഡെ​നൊ​സീ​ൻ. അ​ഡെ​നൊ​സീ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ക​ഫീ​ൻ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഫ​ല​ത്തി​ല​ത് ഉ​റ​ക്കം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ല്ല ഉ​റ​ക്കം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്. ഒ​പ്പം റാ​പി​ഡ് ഐ ​മൂ​വ്മെ​ന്റ് സ്ലീ​പി​നെ (ആ​ർ.​ഇ.​എം) ഉ​ദ്ദീ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ശ​രീ​രം ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ ത​ല​ച്ചോ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​രം ഉ​റ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ർ.​ഇ.​എം. ഇ​ത്ത​രം ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​സ​മാ​ന​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​റു​ള്ള​തെ​ന്നും പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthcoffeeDreamDrink
    News Summary - You can dream realistically if you drink less coffee
    Similar News
    Next Story
    X