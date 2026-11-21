ഉറങ്ങുമ്പോഴും ചെവി ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ?text_fields
രാത്രി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. മുറിയിൽ ഫാനിന്റെ നേർത്ത ശബ്ദം മാത്രം. പുറത്തുകൂടി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മുറിയിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ മാത്രം കണ്ണുതുറന്ന് നോക്കും.
ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ അടയുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ചെവി അപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കേൾവിയും വിശ്രമത്തിലാണോ? നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ തലച്ചോറിന്റെ കൗതുകകരമായ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്.
ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെവി ഓഫ് ആകുന്നില്ല!
ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ചെവി ശബ്ദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ചെവിയിലെത്തുകയും അവയെ നാഡീസിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റി തലച്ചോറിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല.ഇവിടെയാണ് ചെവിയേക്കാൾ ഉപരിയായി തലച്ചോറിന്റെ പങ്ക് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഏത് ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കണം, ഏത് ശബ്ദത്തെ അവഗണിക്കാം എന്നതിൽ തലച്ചോറിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.
ചെവിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു യാത്ര
ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പുറംചെവിയുടെ ദൃശ്യമായ ഭാഗമായ പിൻന ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവ ചെവിക്കുഴിയിലൂടെ കടന്ന് കർണപടലത്തിൽ എത്തുന്നു.ശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ്പനങ്ങൾ മധ്യകർണത്തിലെ ചെറിയ അസ്ഥികളിലൂടെ അകത്തെ ചെവിയിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്നു. അവിടെയുള്ള കോക്ലിയ എന്ന ചുരുളാകൃതിയിലുള്ള ഘടന ഈ കമ്പനങ്ങളെ വൈദ്യുതസിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രവണനാഡിയിലൂടെ സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിലെത്തുന്നു. അവിടെയാണ് ശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയ്ക്ക് അർഥം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത്.അതായത്, നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ശബ്ദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം പൂർണമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നില്ല.
സ്വന്തം പേര് കേട്ടാൽ ഉണരുന്നതിന് പിന്നിൽ?
ഇതാണ് രസകരമായ കാര്യം. രാത്രി മുഴുവൻ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും നമ്മൾ ഉണരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം പേര് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുതുറക്കുന്നു.ഉറക്കത്തിനിടയിൽ തലച്ചോർ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളോടും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പതിവായി കേൾക്കുന്ന പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളോട് പ്രതികരണം കുറയാം. എന്നാൽ പരിചിത ശബ്ദങ്ങൾ, സ്വന്തം പേര്, കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ, അപായസൂചന നൽകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാം.ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിർണായകം. അത് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഉറക്കത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ, തലച്ചോറിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രതികരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
തലച്ചോറിലെ 'ഗേറ്റ്കീപ്പർ' ആരാണ്?
ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള തലച്ചോറിന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തലാമസ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അറിയണം. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സംവേദന വിവരങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ അനുയോജ്യമായ മേഖലകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ തലാമസിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.ഇതിനെ തലച്ചോറിലെ ഒരു 'ഗേറ്റ്കീപ്പർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ശബ്ദവിവരങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നതും അവയോടുള്ള പ്രതികരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ തലാമസും മറ്റ് മസ്തിഷ്ക ശൃംഖലകളും പങ്കാളികളാകുന്നു.എന്നാൽ തലാമസ് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും തടയുന്ന ഒരു വാതിലല്ല. ചില ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം കുറയുമ്പോൾ മറ്റുചിലത് ഉറക്കത്തിനിടയിലും തലച്ചോറിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടാം.
ഉറക്കത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കേൾവി ഒരുപോലെയാണോ?
അല്ല. ഉറക്കത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള തലച്ചോറിന്റെ പ്രതികരണത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. നേരിയ ഉറക്കത്തിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് ഉണരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കാം. ഗാഢനിദ്രയിൽ അതേ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയാം.അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ശബ്ദത്തോട് വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഒരാൾ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടുതന്നെ ഉണരുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതൊന്നും അറിയാതെ ഉറക്കം തുടരാം.
കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞാലും ചുറ്റുപാടുകളെ പൂർണമായി മറക്കുന്നില്ല
ഉറക്കം എന്നത് ശരീരവും തലച്ചോറും പൂർണമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയല്ല. വിശ്രമത്തിനിടയിലും ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നുള്ള ചില വിവരങ്ങളോട് തലച്ചോർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളെ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലച്ചോർ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിലേക്കും ഉണർവിലേക്കുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മസ്തിഷ്കത്തണ്ടിലുള്ള റെറ്റിക്കുലാർ ഫോർമേഷൻ. തലച്ചോറിന്റെ ഉണർവ്, ശ്രദ്ധ, ബോധാവസ്ഥ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ നാഡീശൃംഖലയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർവിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറക്കം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ അവസ്ഥയല്ല; മറിച്ച് പ്രവർത്തനരീതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സജീവമായ അവസ്ഥയാണ്.
അടുത്ത തവണ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുതുറന്നാൽ അതിന് പിന്നിലെ ഈ പ്രവർത്തനം ഓർക്കാം. കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞാലും ചെവി ശബ്ദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്; അവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തലച്ചോറും കാവലിലുണ്ട്!