Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    26 Oct 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 8:44 AM IST

    ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​നൊ​രു​ങ്ങി ന​ഗ​രം

    ഒമ്പതാം എ​ഡി​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​​
    ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​നൊ​രു​ങ്ങി ന​ഗ​രം
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ 2017ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഒമ്പതാമത് എ​ഡി​ഷ​ൻ നം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും. കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും 30 മി​നി​റ്റ്​ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം വി​വി​ധ ഫി​റ്റ്ന​സ്, ഹെ​ല്‍ത്ത്, വെ​ല്‍ന​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ച​ല​ഞ്ചി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റ​ൺ ആ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​ന്ന്. ന​വം​ബ​ർ 23ന്​ ​ആ​ണ്​ ദു​ബൈ റ​ൺ.

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യം, എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ട​വ​ർ, ദു​ബൈ ഒ​പേ​ര, ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ റ​ൺ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ക. ര​ണ്ട്​ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം ഓ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം.

    ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​ ത​ന്നെ ഓ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലു മ​ണി​ക്കും 6.30നു​മാ​ണ്​ സ​മ​യം. എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്ക്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ, ദു​ബൈ ഒ​പേ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി ദു​ബൈ മാ​ളി​ന്​ സ​മീ​പം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റൂ​ട്ട്. 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റൂ​ട്ട്​ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ക​നാ​ൽ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്ന​പോ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി ഗേ​റ്റി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

