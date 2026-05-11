Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightപഴയ പൊള്ളൽ പാടുകൾ...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 11 May 2026 5:50 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 5:50 PM IST

    പഴയ പൊള്ളൽ പാടുകൾ കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ

    text_fields
    bookmark_border
    പഴയ പൊള്ളൽ പാടുകൾ കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാം; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പഴയ പൊള്ളൽ പാടുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മാരകമായ കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'മർജോലിൻസ് അൾസർ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥ സാധാരണയായി സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം പൊള്ളൽ പാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥ ചർമ്മത്തിലെ മറ്റ് അർബുദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ശേഷി കുറയുന്നതും രക്തയോട്ടം കുറവായതിനാൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ദുർബലമാകുന്നതുമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മുറിവ് ഉണങ്ങുകയും വീണ്ടും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ വർഷങ്ങളോളം കടന്നുപോകുന്നത് കോശങ്ങളിലെ ഡി.എൻ.എ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ഇത് അനിയന്ത്രിതമായ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    പഴയ പാടുകളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കാണണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണങ്ങാത്ത പുതിയ മുറിവുകൾ, പാടുകൾക്കിടയിലെ മുഴകൾ, അകാരണമായ വേദന, ചൊറിച്ചിൽ, നീറ്റൽ, പാടുകളുടെ നിറം പെട്ടെന്ന് ചുവപ്പോ കറുപ്പോ ആയി മാറുന്നത് എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. പാടുകളിൽ മെലാനിൻ കുറവായതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നത് കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ വേഗത്തിൽ ഉണക്കുന്നതിന് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നടത്തുന്നത് ഭാവിയിലെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കും. പഴയ പാടുകൾ ഉള്ളവർ അവയിൽ പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthCancerskin
    News Summary - Old burn scars may cause cancer; health experts advise caution
    Similar News
    Next Story
    X