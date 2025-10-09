ഓട്സോ റാഗിയോ? ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ഏതാണ് നല്ലത്?text_fields
ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വയറിലെ കൊഴുപ്പ് കുറക്കുന്നവർക്ക് ഓട്സാണോ റാഗിയോ ആണോ നല്ലത്? ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ഓട്സും റാഗിയും നല്ലതാണ്. രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓട്സിൽ ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കൻ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വയറ് പെട്ടെന്ന് നിറഞ്ഞതായി തോന്നാനും, വിശപ്പ് കുറക്കാനും, അതുവഴി മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറക്കാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഓട്സ് സഹായിക്കും. റാഗിയിൽ ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം നാരുകളുടെ അളവിൽ റാഗി അല്പം മുന്നിലാണ്. ഇതിന് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് കുറവാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ വർധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറക്കാനും സഹായിക്കും. റാഗി കാൽസ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഉറവിടം കൂടിയാണ്.
ഓട്സിൽ ധാരാളം ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ഒരു ജെൽ രൂപത്തിലാകുന്നു. ഇത് ദഹനപ്രക്രിയയുടെ വേഗത കുറക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ നേരം വയറ് നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കുറക്കുകയും മൊത്തത്തിൽ കലോറി ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മലബന്ധം ഒഴിവാക്കി ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഓട്സിൽ ആരോഗ്യകരമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഇത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കൻ എന്ന നാര് രക്തത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് സാവധാനത്തിലാക്കുന്നു. ഇത് ഇൻസുലിൻ നിയന്ത്രിക്കാനും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറക്കാനും സഹായിക്കും. പഞ്ചസാരയോ ഉയർന്ന കലോറിയുള്ള ചേരുവകളോ ചേർക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയ ഓട്സിന് കലോറി കുറവാണ്. ഇത് കലോറി നിയന്ത്രിച്ചുള്ള ഡയറ്റിന് അനുയോജ്യമാണ്. പ്ലെയിൻ റോൾഡ് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ-കട്ട് ഓട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓട്സിലോ ഫ്ലേവർ ചെയ്ത ഓട്സിലോ പഞ്ചസാരയും മറ്റ് കൃത്രിമ ചേരുവകളും കൂടുതലായിരിക്കും. പാലിന് പകരം വെള്ളത്തിലോ കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പുള്ള പാലിലോ ഓട്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
റാഗിയിൽ ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരുകൾ വയറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം നിലനിൽക്കുകയും ദഹനം സാവധാനത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ നേരം വയറ് നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ നാരുകൾ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താനും മലബന്ധം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.
പ്രമേഹമുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രൈപ്റ്റോഫാൻ പോലുള്ള ചില അമിനോ ആസിഡുകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റാഗിയിൽ കൊഴുപ്പ് കുറവായതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. റാഗി കഞ്ഞി, റാഗി ദോശ, റാഗി റൊട്ടി, റാഗി ഉപ്പുമാവ് തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ മധുരവും എണ്ണയും അധികം ചേർക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. പോഷകങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിനായി ഓട്സും റാഗിയും മാറി മാറി കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദിവസം ഓട്സ് പ്രഭാതഭക്ഷണമായി കഴിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം റാഗി ദോശയോ റാഗി കഞ്ഞിയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
