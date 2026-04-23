    Posted On
    date_range 23 April 2026 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 7:01 AM IST

    മാന്ത്രിക മുരിങ്ങ!; വെള്ളത്തിലെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ മുരിങ്ങ വിത്തുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

    മാന്ത്രിക മുരിങ്ങ!; വെള്ളത്തിലെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ മുരിങ്ങ വിത്തുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനം
    മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം ലോകവ്യാപകമായി ഉയരുന്ന വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ളത്തിൽ വരെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങൾ മനുഷ്യാരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ്. വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാമെന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ എത്തിനിന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലാണ്. അവിടെ സുലഭമായ മുരിങ്ങയിലാണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

    മുരിങ്ങ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽനിന്നുള്ള മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഫലപ്രദമായി നീക്കംചെയ്യാമെന്ന് പുതിയ പഠനം തെളിയിക്കുന്നു. ബ്രസീലിലെ സാവോപോളോ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. മുരിങ്ങ വിത്തുകളിൽനിന്നുള്ള ലവണ സാരാംശം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുമ്പോൾ, മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് വലിയ കൂട്ടങ്ങളാകുന്നു. ഇതിലൂടെ അവയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നു.

    മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി നെഗറ്റിവ് വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അവ പരസ്പരം അകന്നു നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ, മുരിങ്ങ വിത്തുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ഈ ചാർജിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കണങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

    ഗവേഷകർ പരീക്ഷണത്തിനായി പി.വി.സി (പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, മുരിങ്ങ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 98 ശതമാനം വരെ കണങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾക്ക് സമാനമോ അതിലും മെച്ചപ്പെട്ടതോ ആയ ഫലമാണ്. ഇപ്പോൾ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾക്ക് ചില പരിമിതികളും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേസമയം, മുരിങ്ങ വിത്തുകൾ പ്രകൃതിദത്തവും വിഷരഹിതവുമായതിനാൽ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. മുരിങ്ങ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സാധാരണയായി വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ജലശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും പ്രായോഗികവുമായ പരിഹാരമാകാം. ഇത് വലിയ ജലശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കു പുറമെ വീടുതലത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ച് വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കാനാണ് ഗവേഷകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    TAGS:nutrients foodseedsmicroplasticsmoringamoringa product
    News Summary - Moringa seeds can remove microplastics from water, study finds
