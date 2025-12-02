Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFood and Nutritionchevron_rightശരീരഭാരം കുറക്കാൻ...
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 2:14 PM IST

    ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പനനൊങ്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ice apple
    cancel
    Listen to this Article

    വേനൽ ആരംഭിച്ചതോടെ കേരളത്തിലെ പാതയോരങ്ങളിൽ കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്ന പനനൊങ്കിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും. മഞ്ഞ കലർന്ന തോടിനുളളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെളള കലർന്ന മാംസളമായ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം. ചതുരാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇതിനെ ഐസ് ആപ്പിൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

    ജലാംശത്തിന്‍റെയും വിറ്റാമിൻ സിയുടെയും ആന്‍റിഓക്സിഡന്‍റുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് പനനൊങ്ക്. വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം ലഭ്യമായ പഴമാണിത്. ശരീരം തണുപ്പിക്കാനും ജലാംശം നിലനിർത്താനും പനനൊങ്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് പോഷകഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നാരുകളാൽ സുലഭവുമാണ്. ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പനനൊങ്ക് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കാം.

    കൂടാതെ ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉ‍യർന്ന ജലാംശവും കലോറിയുള്ളതിനാൽ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ എ,ബി,സി, കാൽസ്യം, ഫോസ്പറസ്, ഇരുമ്പ്, സിങ്ക്, അ‍യൺ, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കൂടിയാണ് പനനൊങ്ക്.

    ദഹനപ്രശ്ങ്ങൾ, മലബന്ധം, മനംപുരട്ടൽ എന്നിവക്കെല്ലാം ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണിത്. ഗർഭിണികൾക്കും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മന്മാർക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ധൈര്യമായി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പഴമാണിത്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതൊടോപ്പം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുളളതിനാൽ മികച്ച രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DiabetichealthcareIce apple
    News Summary - Ice apple for those who want to lose weight
    Similar News
    Next Story
    X