Madhyamam
    Food and Nutrition
    Food and Nutrition
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 1:49 PM IST

    രാത്രി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടം അറിഞ്ഞിരിക്കണം!

    രാത്രി വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടം അറിഞ്ഞിരിക്കണം!
    രാത്രിയിൽ വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലമുള്ളവരാണോ? എങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശപ്പ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാതെ വയറിൽ അല്പം സ്ഥാനം ബാക്കി വെച്ച് ഉറങ്ങുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതെന്ന് ആയുർവേദവും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഒരേപോലെ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.

    ​എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം കുറക്കണം?

    ​1. ദഹനത്തിന് വിശ്രമം നൽകാം

    ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം വേഗത കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരിക്കും. വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ദഹനക്കേടിനും ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ചെറിയ വിശപ്പോടെ കിടക്കുന്നത് ദഹനത്തെ സുഗമമാക്കും.

    2. ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു

    ശരീരം ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായാൽ മസ്തിഷ്കത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം നൽകാൻ കഴിയില്ല. അല്പം വിശപ്പോടെ കിടക്കുമ്പോൾ ശരീരം വേഗത്തിൽ വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ ഉണരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    3. നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാം

    കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് കാരണമാകും. വയറിലെ ആസിഡ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് നെഞ്ചെരിച്ചിലിനും അസ്വസ്ഥതക്കും ഇടയാക്കും. രാത്രി ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്.

    4. തടി കുറക്കാൻ എളുപ്പവഴി

    രാത്രിയിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ നില നിയന്ത്രിക്കാനും കൊഴുപ്പ് എരിച്ചുകളയാനും സഹായിക്കും. അമിതവണ്ണം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

    ​5. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം

    രാത്രിയിലെ മിതമായ ഭക്ഷണം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    ​ശ്രദ്ധിക്കണം

    പട്ടിണി കിടക്കരുത്: വിശപ്പ് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭക്ഷണം നിർത്തുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

    സമയക്രമം പ്രധാനമാണ്: ഉറങ്ങുന്നതിന് 2-3 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കുക.

    ​ലഘുഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം: കഞ്ഞി, പച്ചക്കറികൾ, ഓട്‌സ് തുടങ്ങിയ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നവ രാത്രി ഭക്ഷണമാക്കുക. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം കഠിനമായ വിശപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുപാൽ കുടിക്കുന്നത് വിശപ്പ് മാറാനും നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.


    TAGS:DietDinnerWeight LossHealth Alert
    News Summary - Do you sleep with a full stomach at night
