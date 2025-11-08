Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:50 AM IST

    അദൃശ്യത്തെ കാണുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദിനം

    Radiographers
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ, ശാസ്ത്രം അതിനൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, അതാണ് റേഡിയോഗ്രാഫി. ഓരോ വർഷവും നവംബർ 8-ാം തീയതി ലോക റേഡിയോഗ്രാഫി ദിനം (World Radiography Day) ആയി ആചരിക്കുന്നു. 1895ൽ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിൽഹെം കോൺറാഡ് റോന്റ്ജൻ (Wilhelm Conrad Roentgen) എക്സ്-റേ കണ്ടെത്തിയ ദിനമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനം. 1901ൽ ഈ നേട്ടത്തിന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി വിൽഹെം മാറി. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നിർണായക സംഭാവന നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം.

    ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അനിവാര്യ വിഭാഗം

    രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സാ പദ്ധതികളിലും റേഡിയോഗ്രാഫർമാർക്കുള്ള പങ്ക് അത്യന്തം പ്രധാനമാണ്. എക്സ്-റേ, സി.ടി സ്കാൻ, എം.ആർ.ഐ, അൾട്രാസൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജികളിലൂടെ അവർ ഡോക്ടർമാരെ രോഗം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും രോഗിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ ജോലിയാണ് ജീവൻ രക്ഷാ നിർണയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം.

    റേഡിയോഗ്രാഫർമാരുടെ വെല്ലുവിളികൾ

    ഉയർന്ന കിരണതീവ്രതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടതിനാൽ റേഡിയോഗ്രാഫർമാർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ പരിശീലനവും ജാഗ്രതയും ആവശ്യമാണ്. ശരിയായ പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് രോഗിയുടെയും തങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാകൂ.

    ഈ വർഷത്തെ ലോക റേഡിയോഗ്രാഫി ദിനം റേഡിയോളജിയിലെ പുതിയ സാങ്കേതിക നവീകരണങ്ങളും, ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അതിന്റെ വളരുന്ന പ്രാധാന്യവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസമാണ്. ആധുനിക ഇമേജിങ് ടെക്നോളജികൾ രോഗനിർണയം കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

    നമ്മുടെ രോഗം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോഗ്രാഫർമാർക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ദിനമാണിത്. ആശുപത്രികളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ, ശബ്ദരഹിതമായി, എക്സ്-റേ മെഷീനുകൾക്കൊപ്പം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്രസേനാനികൾക്ക് ഈ ദിനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോക റേഡിയോഗ്രാഫി ദിനം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മനുഷ്യസേവനത്തിന്റെയും സംഗമദിനമാണ്. അദൃശ്യത്തെ കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം, രോഗനിർണയത്തിന്റെ മുഖ്യശക്തിയായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

