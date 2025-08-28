Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightവ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട്...
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 9:45 AM IST

    വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് പ്ലാ​നിൽ എ.​ഐ ആണോ ഗുരു? പണികിട്ടും

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് പ്ലാ​നിൽ എ.​ഐ ആണോ ഗുരു? പണികിട്ടും
    cancel

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ഇ​ന്നു മി​ക്ക​വ​രു​ടെ​യും ഉ​റ്റ​സു​ഹൃ​ത്താ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ എ​ന്തു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​മ്മ​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി പോ​ലു​ള്ള ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ളെ​യാ​ണ്. വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് പ്ലാ​നു​ക​ളും ഡ​യ​റ്റ് ടി​പ്സു​ക​ളും എ.​ഐ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോലെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​വ​രും ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക്ക് പി​ന്നി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ടം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ.

    നി​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ന്ന ഫി​റ്റ്ന​സ് ട്രെ​യ്ന​റു​ടെ​യോ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യോ അ​ത്ര പ്രാ​വീ​ണ്യം അ​ൽ​ഗോ​രി​തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ? ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സിലാ​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ച​യ​വു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നോ​ളം നി​ല​വി​ൽ എ.​ഐ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ന​മു​ക്ക് ത​ടി​ക്ക​ണോ അ​തോ മെ​ലി​യ​ണോ, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്തുത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും അ​തി​ലു​ള്ള വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, യോ​ഗ മു​റ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാം സെ​ക്ക​ൻഡുക​ൾകൊ​ണ്ട് എ.​ഐ ത​യാറാക്കി ന​ൽ​കും.

    മു​ൻ​കാ​ല ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തും അ​ൽ​ഗോ​രി​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​മാ​ണ് ഇ​വ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പ​രി​ശീ​ല​ക​നോ ഡോ​ക്ട​റോ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും എ.​ഐ​ക്ക് ത​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് എ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    മു​ൻകാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പാ​പ​ച​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഒ​രേ പ്രാ​യ​വും ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള ര​ണ്ട് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കുപോ​ലും വ​ള​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സരീ​തി​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രുക. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കോ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നോ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ എ.​ഐ​ക്ക് ഈ ​സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ണമാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് താ​ണെ​യി​ലെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ഡോ. ​അ​നി​കേ​ത് മു​ലെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthArtificial Intelligenceworkoutguidance
    News Summary - workout plan under ai guidance is danger to health
    Similar News
    Next Story
    X