പുറത്തെ ശബ്ദം ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ടോ? പരിഹാരമായി വൈറ്റ് നോയ്സ് മെഷീൻ

പുറത്തെ ശബ്ദം ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ടോ? പരിഹാരമായി വൈറ്റ് നോയ്സ് മെഷീൻtext_fields
പുറത്തെ ശബ്ദം കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതിനു പരിഹാരമുണ്ട്. ശബ്ദം കാരണം ഉറക്കം മുറിയുന്നവർക്ക് വൈറ്റ് നോയ്സ് മെഷീനുകൾ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കും. ചിലർക്ക് വേഗത്തിൽ ഉറങ്ങാനും രാത്രിയിൽ ഇടക്കിടെ ഉണരുന്നത് കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമിടെ ചുറ്റുപാടിലെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏകാഗ്രത നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായകമായേക്കാം. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മൃദുവായ സ്ഥിരശബ്ദം ആശ്വാസം നൽകാറുണ്ട്.
കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ശബ്ദ ആവൃത്തികളെ ഒരേ തീവ്രതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരമായ ശബ്ദമാണ് വൈറ്റ് നോയ്സ് മെഷീനുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. റേഡിയോയിൽ സ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കാത്തപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോട് ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത് കുറക്കാൻ ഈ സ്ഥിരമായ പശ്ചാത്തലശബ്ദം സഹായിക്കും. മഴയുടെ ശബ്ദത്തോട് സാമ്യമുള്ള പിങ്ക് നോയ്സ്, ആഴമേറിയ ശബ്ദമുള്ള ബ്രൗൺ നോയ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ശബ്ദങ്ങൾ മെഷീനിലുണ്ട്.
എന്നാൽ വൈറ്റ് നോയ്സിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കണമെന്നുമില്ല. ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ദീർഘനേരം വൈറ്റ് നോയ്സ് കേൾക്കുന്നത് കേൾവിയെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര അകലെയായി സ്ഥാപിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫലപ്രദമായ ശബ്ദനില തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം ടൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കാം. ശാന്തമായ മുറിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വൈറ്റ് നോയ്സ് മെഷീൻ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഗതാഗതശബ്ദം പോലുള്ള പുറത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ പതിവായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം.