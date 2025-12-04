Begin typing your search above and press return to search.
    Health News
    Health News
    Posted On
    4 Dec 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:45 PM IST

    ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

    ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
    24 മണിക്കൂറോളം വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൽ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ 24 മണിക്കൂർ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ സാധാരണയായി മിതമായ നിർജ്ജലീകരണത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങാം. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഇതിന്‍റെ തീവ്രത വ്യത്യാസപ്പെടാം. 24 മണിക്കൂർ എന്നത് മിക്ക ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നാണ്.

    പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

    അമിതമായ ദാഹം: ശരീരം വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന്‍റെ ആദ്യ സൂചനയാണിത്

    മൂത്രത്തിന്‍റെ നിറം: മൂത്രം കടുത്ത മഞ്ഞനിറത്തിലാകുകയും, സാധാരണയേക്കാൾ കുറച്ച് മാത്രം മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുക

    ക്ഷീണം: ഊർജ്ജക്കുറവും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുക

    തലവേദന: നിർജ്ജലീകരണം കാരണം തലവേദന ഉണ്ടാകാം

    വായ, ചുണ്ടുകൾ എന്നിവ വരളുക: ഉമിനീർ കുറയുന്നതുമൂലം വായയും ചുണ്ടുകളും വരണ്ടുപോകാം

    തലകറക്കം: നിൽക്കുമ്പോൾ തലകറക്കമോ നേരിയ തലവേദനയോ അനുഭവപ്പെടാം

    ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്: പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ വിയർക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക

    ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ: മലബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

    നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിന്‍റെ 60 ശതമാനം വരെ വെള്ളമാണ്. ഇത് കുറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ഇത് കുറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും കുറയും. എന്നാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ സമയം വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. നിർജ്ജലീകരണം ഗുരുതരമായാൽ, ബോധക്ഷയം, അപസ്മാരം, ഹൈപ്പോവോലെമിക് ഷോക്ക് (രക്തത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നത്), അവയവങ്ങളുടെ തകരാറ് എന്നിവ സംഭവിക്കാം. ഇത് അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ്.

    വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയും വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിലെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള പ്രധാന ധാതുക്കളുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പേശീവലിവ്, അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം എന്നിവക്ക് കാരണമാകും. ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഹൃദയത്തെയും രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുകയും ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യാം. രോഗികളായവർ, പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർക്ക് നിർജ്ജലീകരണം പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിലധികം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.

