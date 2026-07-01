ട്രെന്റായിരിക്കാം, പക്ഷേ പണിപാളും; ഭാരം കുറക്കാൻ മരുന്ന് കഴിക്കും മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജീവിത ശൈലി സമ്മാനിക്കുന്ന അമിത ഭാരം കുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാരിൽ അധികവും. എളുപ്പത്തിൽ ഭാരം കുറക്കുന്നതിന് പലരും മരുന്നുകളിലാണ് അഭയം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ, പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മരുന്നുകൾ പൊണ്ണത്തടിക്കും ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഒന്നാം നിര ചികിത്സയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ മരുന്ന് വിപണിയിൽ വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് സമീപ കാലത്ത് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
ഒസെംപിക്, മൗഞ്ചാരോ, വെഗോവി തുടങ്ങിയ സാധാരണ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ മരുന്നുകൾ ചെറുകുടൽ സ്വാഭാവികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജി.എൽ.പി-1 (ഗ്ലൂക്കഗോൺ-ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ്-1) ഹോർമോണിനെപ്പോലെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും, വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും, വയർ നിറഞ്ഞതായുള്ള തോന്നൽ തലച്ചോറിന് നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഭാരം കുറയ്ക്കൽ മരുന്നുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആയിരിക്കണം.
1. പാർശ്വഫലങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ പ്രശ്നങ്ങൾ: നേരിയതോ കഠിനമായതോ ആയ ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, മലബന്ധം, വയറുവേദന എന്നിവ സാധാരണമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴോ.
കഠിനമായ അപകടസാധ്യതകൾ: അപൂർവമാണെങ്കിലും, ഈ മരുന്നുകൾ പാൻക്രിയാറ്റിസ്, പിത്താശയ രോഗം, വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവക്ക് കാരണമാവും.
മുന്നറിയിപ്പ്: മൃഗ പഠനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് സി-സെൽ ട്യൂമറുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ പാരമ്പര്യമായി മെഡുല്ലറി തൈറോയ്ഡ് കാർസിനോമ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.
2. ചികിത്സ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു
ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടും, പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാരണം പല ഉപയോക്താക്കളും ചികിത്സ പാതി വഴിയിൽ നിർത്തുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയൽ പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്നത് കാരണവും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദ്രുത ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതും കാരണമായി പലരും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പാതി വഴിയിൽ നിർത്തുന്നു.
3. ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത
പൊണ്ണത്തടി ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ഈ മരുന്നുകൾ ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മിക്ക രോഗികളും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം. കൂടാതെ, വിശപ്പ് അടിച്ചമർത്തുകയും ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജൈവ സിഗ്നലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
4. ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
ഭാരം കുറക്കാൻ മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ജീവിതശൈലിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ജി.എൽ.പി-1 മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമാകുമെങ്കിലും, അവ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല. സുസ്ഥിരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി കലോറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണക്രമവും പതിവ് വ്യായാമവും പാലിക്കണം.
5. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുക
ഭാരം കുറക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടണം.
6. ആരോഗ്യം പരിഗണിക്കണം
ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. മറ്റ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ഒരുപക്ഷേ അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ-മരുന്ന് വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി അറിയിക്കണം.
7. പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് അരോചകമായേക്കാം
GLP-1 മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ വയറിനെ മാത്രമല്ല, ആസക്തിയെ അടിച്ചമർത്താൻ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ ഡോപാമൈൻ പാതകളെയും മാറ്റുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ചുരുക്കത്തിൽ, GLP-1 മരുന്നുകൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളോടും വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുമുള്ള നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധത ആവശ്യമാണെന്ന് നിലനിർത്തുന്നു.
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