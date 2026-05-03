കുട്ടിക്കാല പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ; സൗജന്യ ചികിത്സയും സാർവത്രിക സ്ക്രീനിംഗും

കുട്ടിക്കാല പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ; സൗജന്യ ചികിത്സയും സാർവത്രിക സ്ക്രീനിംഗുംtext_fields
ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനായി സമഗ്രമായ ദേശീയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം . ലോകത്തിന്റെ പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മുതിർന്നവരിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിലും പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ രേഖ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ ചട്ടക്കൂട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ബാല്യകാല പ്രമേഹ പരിചരണം പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനനം മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളുകൾ വഴിയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും സാർവത്രിക പരിശോധന ഉറപ്പാക്കുന്നതിലാണ് ഈ പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പായി മാറുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്.
ഈ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സാ പാക്കേജാണ്. പ്രമേഹ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ, ആജീവനാന്തം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻസുലിൻ, ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകൾ, ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി നൽകും. ദീർഘകാല മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള പ്രമേഹം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ നീക്കം വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും. കൂടാതെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിംഗിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളുമായും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൃംഖലയും സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. വൃക്ക തകരാറ്, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടൽ, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണവും സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സാ ക്രമീകരണങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്.
രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി "4Ts" എന്ന ലളിതമായ സൂചനകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പതിവ് മൂത്രമൊഴിക്കൽ (Toilet), അമിതമായ ദാഹം (Thirst), നിരന്തരമായ ക്ഷീണം (Tiredness), പെട്ടെന്നുള്ള ശരീരഭാരം കുറയൽ (Thinning) എന്നിവയാണ് ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വേഗത്തിൽ വൈദ്യസഹായത്തിന് എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register