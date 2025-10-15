Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ...
    Health News
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 6:55 AM IST

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ‘30-30-3 റൂ​ൾ’

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഉ​ദ​രാ​രോ​ഗ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​പ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യ​യാ​ണ് ‘30-30-3 റൂ​ൾ’. ഈ ​ഡ​യ​റ്റ​റി ഫോ​ർ​മു​ല അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​വും 30 ഗ്രാം ​പ്രോ​ട്ടീ​ൻ, ദി​നം മു​ഴു​വ​നാ​യി 30 ഗ്രാം ​ഫൈ​ബ​ർ, മൂ​ന്നു സെ​ർ​വി​ങ് പ്രോ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്‌​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണീ റൂ​ൾ.

    ഫു​ഡ് ക്രേ​വി​ങ് അ​ഥ​വാ ഭ​ക്ഷ​ണ അഭി​ലാ​ഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും കുടലിലെ ന​ല്ല ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ബ്ലഡ് ഷുഗർ നില സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​താ​ക്കാ​നും ഇ​ത് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഫൈ​ബ​ർ, പ്രോ​ബ​യോ​ട്ടി​ക്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ അ​ള​വ് പെ​ട്ടെ​ന്നു കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​റ്റ് ആ​രാ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​രീ​തി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കും മു​മ്പ് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FoodsHealth Newshealthy lifestyle
    News Summary - The ‘30-30-3 Rule’ in Food
    Similar News
    Next Story
    X