Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:52 AM IST

    ‘ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്ക​ല്ലേ, എ​നി​ക്ക് ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ’

    ബ​ഹു​വി​ധ ആ​ശ​യ​വി​ന​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ഫോ​ൺ​കാ​ളി​നോ​ട് അ​കാ​ര​ണ​ ഭ​യ​വും എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ടി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    ‘ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്ക​ല്ലേ, എ​നി​ക്ക് ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ’
    മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച ഫോ​ൺ സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ തെ​റ്റി. ആ ​റി​ങ് ടോ​ൺ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​മ​നി​ല തെ​റ്റു​ന്ന​വ​രും പേ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കു​ന്ന​വ​രും ന​മു​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട​ത്രെ. യു​വ പ്ര​ഫ​ഷ​നലു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​താ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽനി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ന്റെ ആ​ധി കൂ​ട്ടു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഫോ​ൺ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തെ ‘ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ’ അ​ഥ​വാ ‘ഫോ​ൺ വി​ളി ആ​ധി’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മി​ത ഉ​ത്തേ​ജ​നം, പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് സ​മ്മ​ർ​ദം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ‘ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ’ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റി​ങ്ടോ​ണി​നോ​ടു​ള്ള സ്ട്രെ​സ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം

    ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​ണ്, ചി​ല​ർ​ക്ക് ഫോ​ൺ റി​ങ്ങി​നോ​ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ നേ​ഹ ക​ദം​ബം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ ഹൃ​ദ​യ മി​ടി​പ്പ് കൂ​ടു​ക, വി​യ​ർ​ക്ക​ൽ, ഉ​ൾ​ക്കി​ടി​ലം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യും നേ​ഹ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘ഒ​രു മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മോ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ, നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ഴും വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി ലൈ​വ് ആ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഫോ​ൺ കാ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം വേ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ​യൊ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ താ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ല’’ -അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ടെ​ക്സ്റ്റി​ങ്ങും വോ​യ്സ് നോ​ട്ടും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല’

    ഫോ​ൺ വി​ളി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ടെ​ക്സ്റ്റ് - വോ​യ്സ് മെ​സേ​ജു​ക​ളാണെങ്കിൽ, പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ചി​ന്തി​ക്കാ​നും തി​രു​ത്താ​നും സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൻ​മേ​ലു​ള്ള ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​രു​ടെ ആ​ധി കു​റ​ക്കും. ‘തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഭി​ന​യം പോ​ലെ​യാ​ണ് ഫോ​ൺ വി​ളി’​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചു​കാ​രി​യാ​യ ബാ​നി കൗ​റി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ‘‘എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള​യാ​ളു​ടെ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​യൊ​രു അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം എ​ന്നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു’’ -ബാ​നി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, ചി​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ളു​ക​ളെ ച​കി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു മോ​ശം വാ​ർ​ത്ത, ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ളി പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മ​ർ​ദം കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    ആ​ധി-​കു​റ്റ​ബോ​ധ ച​ക്രം

    കാ​ളു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​റ്റ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ആ​ധി കാ​ര​ണം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത്, ത​ന്റെ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തമി​ല്ലാ​യ്മ​യും ആ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത ഈ ​ആ​ധി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്കും. ഭ​യം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഫോ​ണെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ഇ​തി​നെ ‘കു​റ്റ​ബോ​ധം-​ആ​ധി ച​ക്രം’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ആ​ധി എ​ത്ര കൂ​ടു​ന്നോ, മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും കൂടുതൽ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കും.

    മോ​ച​നം എ​ങ്ങ​നെ ?

    ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ​യി​ൽനി​ന്ന് മോ​ച​നം നേ​ടാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചി​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ശ്വ​സ്ത​രും ഏ​റെ അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ​വ​രു​ടെ കാ​ളു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. തനി​ക്ക് ടെ​ലി​ഫോ​ബി​യ ആ​ണെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യും തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യും കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​തു ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക നാ​ഡീ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    • ചെ​റു​താ​യി തു​ട​ങ്ങു​ക: വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ളു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ളു​ക​ൾ ശീ​ല​മാ​ക്കു​ക. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ്, വി​ഷ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ടെ​ക്സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മോ എ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ളി​ന്റെ വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ധാ​ര​ണ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ കു​റ​ക്കും.
    • സ്വ​യം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക: ദീ​ർ​ഘ​ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ക, സ്ട്രെ​സ് ബാ​ൾ അ​മ​ർ​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ഴി നാ​ഡീ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കാം.
    • സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക: ‘എ​നി​ക്ക് 5-10 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ള്ളൂ’ എ​ന്ന് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കു​ക.
    • ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വൈ​ദ്യ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക: കോ​ഗ്നി​റ്റിവ് ബിഹേ​വി​യ​റ​ൽ തെ​റപ്പി (CBT) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ക്സ്പോ​ഷ​ർ തെ​റപ്പി പോ​ലു​ള്ള​വ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാം.
