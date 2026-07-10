വേനൽക്കാലം; ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വേനൽക്കാലം; ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾtext_fields
ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വേനൽക്കാലം അതിന്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 40 ഡിഗ്രി മുതൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുന്ന താപനില നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചേക്കാം. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ചൂടിനെ നേരിടാൻ മുൻകരുതലുകൾ
1. ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് എന്ന വില്ലൻ
ശരീരത്തിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അമിതമായ വിയർപ്പ്, തലചുറ്റൽ, തലവേദന, ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുക, ഛർദ്ദി, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തണലിലേക്ക് മാറുകയും വൈദ്യസഹായം തേടുകയും വേണം.
2. നീർക്കെട്ടും ചൂടുകുരുവും
ചൂട് കൂടുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ കൈകാലുകളിൽ നീര് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അധികനേരം നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി, കാലുകൾ അല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന് ആശ്വാസം നൽകും. ചർമ്മത്തിലെ വിയർപ്പുകുഴികൾ അടയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടുകുരുക്കൾക്ക് ഐസ് നേരിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അലോവേരയോ കലാമൈൻ ലോഷനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
3. ഉച്ചസമയത്തെ ജാഗ്രത
രാവിലെ 12 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കും. ഈ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അഥവാ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുടയോ തൊപ്പിയോ ധരിക്കുക. അടച്ചിട്ട കാറുകളിൽ കുട്ടികളെയോ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയോ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തരുത്; നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കാറിലെ താപനില 60 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലെത്താനും അത് ജീവഹാനിക്ക് കാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
4. ജലാംശം നിലനിർത്തുക
ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. വെള്ളത്തിന് പുറമെ മോര്, തേങ്ങാവെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ചായ, കാപ്പി, സോഡ, പെപ്സി തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം; ഇവയിലുള്ള കഫീനും അമിത പഞ്ചസാരയും ശരീരത്തിൽ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാക്കും.
5. വസ്ത്രധാരണവും ഭക്ഷണരീതിയും
ഇളം നിറത്തിലുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടുംനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സൂര്യരശ്മികളെ കൂടുതൽ ആഗിരണം ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ അവ ഒഴിവാക്കാം. ഭക്ഷണം ലഘുവാക്കുക; വെള്ളം കൂടുതലടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ചൂടും ഈർപ്പവും ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാൽ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് പോയിസണിംഗിന് വഴിവെക്കും.
6. പുറം ജോലിക്കാരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും
തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ കടുത്ത ചൂടിൽ ജലക്ഷയം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുക.
ഓർക്കുക, “ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മുൻകരുതലാണ് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്.” കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ ഈ വേനൽക്കാലത്തെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാം.
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