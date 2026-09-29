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    വിദ്യാർഥികളിൽ ആത്മഹത്യാ ചിന്ത കൂടുന്നു; സുപ്രീം​കോടതി സർവേ

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    വിദ്യാർഥികളിൽ ആത്മഹത്യാ ചിന്ത കൂടുന്നു; സുപ്രീം​കോടതി സർവേ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ചി​ന്ത​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ദൗ​ത്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ർ​വേ.

    ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യി​ട​യി​ൽ അ​ന്യ​താ​ബോ​ധ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കു​റ​വ​ല്ല. ദൗ​ത്യ​സം​ഘം അ​ന്തി​മ സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ർ 31ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും, പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ജോ​ലി കി​ട്ടു​മോ​യെ​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള ജോ​ലി കി​ട്ടാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലു​മാ​ണ് പ​ല​രു​ടെ​യും നി​രാ​ശ​ക്ക് കാ​ര​ണം. രാ​ജ്യ​മാ​കെ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​റി​യി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ എ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ ചി​ന്ത ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നി​രാ​ശ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യും ഉ​ത്സാ​ഹ​മി​ല്ലാ​യ്‌​മ​യും അ​ല​ട്ടി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​തി​ന​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മൊ​ത്തം 2.43 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ 34 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്കും കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ന്യ​രാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വേ​യോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ 67 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ത​ക്ക സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ട​ലും പി​ന്തു​ണ​യും വേ​ണം. അ​ത് സു​താ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Suicidal thoughts increasing among students; Supreme Court survey
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