Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:09 AM IST

    ആ​​ഘോ​​ഷ വേ​​ള​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ൽ​​പം മ​​ധു​​രം അ​​ധി​​കം ക​​ഴി​​ച്ചാ​​ലെ​​ന്താ?

    ആ​​ഘോ​​ഷ വേ​​ള​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ൽ​​പം മ​​ധു​​രം അ​​ധി​​കം ക​​ഴി​​ച്ചാ​​ലെ​​ന്താ?
    മ​​ധു​​ര​​മി​​ല്ലാ​​തെ എ​​ന്ത് ആ​​ഘോ​​ഷം. ആ​​ഘോ​​ഷ​​വേ​​ള​​ക​​ളി​​ൽ മ​​ധു​​ര പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും എ​​ണ്ണ​​ക്ക​​ടി​​ക​​ളും ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ന​​മ്മു​​ടെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ത്തി​​ന്‍റെകൂ​​ടി ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യും എ​​ണ്ണ​​യും അ​​ട​​ങ്ങി​​യ ഇ​​ത്ത​​രം ആ​​ഹാ​​ര​​പ​​ദാ​​ർഥ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ത്തി​​ന് ന​​ല്ല​​ത​​ല്ല. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഡ​​യ​​റ്റ് പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ ഇ​​വ ക​​ഴി​​ച്ച​​തി​​നു ശേ​​ഷം കു​​റ്റ​​ബോ​​ധ​​വും തോ​​ന്നാം. നെ​​യ്യ്, പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര, ശു​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച മാ​​വ് എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ൽ നി​​ർമി​​ക്കു​​ന്ന ല​​ഡു, ബ​​ർ​​ഫി, ഗു​​ലാ​​ബ് ജാ​​മു​​ൻ പോ​​ലു​​ള്ള പ​​ലഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണ്. ഇ​​വ സ​​ന്തോ​​ഷം ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ങ്കി​​ലും ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യു​​ടെ അ​​ള​​വി​​ൽ പെ​​ട്ടെ​​ന്നു​​ള്ള വ​​ർധ​​ന​​ക്കും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കും. ഈ ​​അ​​വ​​സ്ഥ നി​​ങ്ങ​​ളെ ക്ഷീ​​ണി​​ത​​രാ​​ക്കു​​ക​​യോ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​രാ​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യും. ഇ​​ത്ത​​രം വി​​ഷ​​മ​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വ​​ഴി​​ക​​ൾ നി​​ർ​​ദേശി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് മും​​ബൈ​​യി​​ലെ എ​​സ്.​​ആ​​ർ.​​സി.​​സി ചി​​ൽ​​ഡ്ര​​ൻ​​സ് ഹോ​​സ്പി​​റ്റ​​ലി​​ലെ ന്യൂ​​ട്രീ​​ഷ​​നി​​സ്റ്റാ​​യ ദി​​വ്യ അ​​ച്‌​​രേ​​ക്ക​​ർ.

    പ്രോ​​ട്ടീ​​നോ നാ​​രു​​ക​​ളോ ചേ​​ർ​​ത്ത ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഊ​​ർ​​ജം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും. നി​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ധു​​ര​​പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ ഒ​​രു പാ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ തൈ​​ര്, ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ് പാ​​ൽ, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ഒ​​രുപി​​ടി ന​​ട്‌​​സ് എ​​ന്നി​​വ കൂ​​ടി ക​​ഴി​​ക്കു​​ക. ഇ​​ത് പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യു​​ടെ ആ​​ഗി​​ര​​ണം മ​​ന്ദ​​ഗ​​തി​​യി​​ലാ​​ക്കു​​ക​​യും മ​​ധു​​ര​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള ആ​​സ​​ക്തി കു​​റ​​ക്കുക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​റി​​യ അ​​ള​​വി​​ൽ ക​​ഴി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് മ​​റ്റൊ​​രു പോം​​വ​​ഴി. കു​​റ്റ​​ബോ​​ധ​​മി​​ല്ലാ​​തെ ആ​​സ്വ​​ദി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ ചെ​​റു ക​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ക്കി ക​​ഴി​​ക്കു​​ക. ഇ​​വ​​യെ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്ന് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച്, സ​​ന്തു​​ലി​​താ​​വ​​സ്ഥ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​നം. ശു​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​ക്ക് പ​​ക​​രം ശ​​ർ​​ക്ക​​ര​​യോ ഈ​​ത്ത​​പ്പ​​ഴ​​മോ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​തും കൊ​​ഴു​​പ്പ് കു​​റ​​ഞ്ഞ പാ​​ൽ പാ​​ച​​ക​​ത്തി​​നാ​​യി തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തും രു​​ചി​​യും പോ​​ഷ​​ക​​വും വ​​ർധി​​പ്പി​​ക്കും.

    വീ​​ട്ടി​​ൽ തയാറാ​​ക്കാം

    പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ങ്ങ​​ൾ സ്വ​​യം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യാ​​ൽ എ​​ണ്ണ​​യു​​ടെ ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര​​വും ഉ​​പ്പി​​ന്റെ അ​​ള​​വും നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാം. ഓ​​ട്സ് അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ തി​​ന പോ​​ലു​​ള്ള ധാ​​ന്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് വീ​​ട്ടി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന ല​​ഘു​​ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ നാ​​രു​​ക​​ൾ ദ​​ഹ​​നം മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തും. ഇ​​ത് ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് മാ​​ത്രം ക​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ങ്ങ​​നെ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തും പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്. ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നും ല​​ഘു​​ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നും നി​​ശ്ചി​​ത സ​​മ​​യം നി​​ശ്ച​​യി​​ക്കു​​ക. ഇ​​ട​​ക്കി​​ടെ ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കു​​ക. സാ​​വ​​ധാ​​നം ക​​ഴി​​ക്കു​​ക. കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ശീ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​ക​​രി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധ​​യോ​​ടെ ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​ക്കും. ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണ ശീ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    വെ​​ള്ളം കു​​ടി​​ക്കാ​​ൻ മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്

    ആ​​ഘോ​​ഷ വേ​​ള​​ക​​ൾ തി​​ര​​ക്കേ​​റി​​യ​​താ​​യി​​രി​​ക്കും. അ​​തി​​ഥി​​ക​​ൾ, അ​​ല​​ങ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ, മ​​ധു​​ര​​പ​​ല​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ൽ വീ​​ട് നി​​റ​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കും. ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ, ആ​​ളു​​ക​​ൾ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് വെ​​ള്ളം കു​​ടി​​ക്കാ​​ൻ മ​​റ​​ക്കു​​ന്നു. നി​​ർ​​ജ​​ലീ​​ക​​ര​​ണം അ​​സി​​ഡി​​റ്റി​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ക​​യും ദ​​ഹ​​ന​​ത്തെ ത​​ട​​സ്സ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു.

