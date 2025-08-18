Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightപങ്കാളി...
    Health News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:23 AM IST

    പങ്കാളി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ?

    text_fields
    bookmark_border
    പങ്കാളി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ?
    cancel

    ‘എന്റെ പ​ങ്കാ​ളി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഏ​റെ​യൊ​ന്നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ക, ആ ​ബ​ന്ധം സു​ദൃ​ഢ​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ​ല്ലോ ഇ​ത്. നാം ​പെ​ർ​ഫെ​ക്ട് ആ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക​മ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഓ​രോ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​വും നേ​ട്ട​വും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ‘ലൈ​ക്കി’​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​റി​ച്ചാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രി​ക്കും സ​​ന്തോ​ഷം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ങ്ങ​​ളു​ടെ റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ്പി​നെക്കുറി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ച്ചു​മാ​ത്രം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ​ത്രെ. എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് തോ​ന്നാ​റി​ല്ല. ലൈ​ക്കും ക​മ​ന്റും ചി​ന്തി​ക്കാ​തെ അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്കും.

    റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെക്കാ​ൾ മ​നോ​സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​വു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ബി.​ജി.​എ​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സു​മ​ല​ത വാ​സു​ദേ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. അ​വ​ർ ശാ​ന്ത​രും സ​മാ​ധാ​ന​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി​ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മെ​ന്നും സു​മ​ല​ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​തൊ​രു തീ​ർ​പ്പ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ചു​മു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthMental Healthsocial media postLatest News
    News Summary - social media
    Similar News
    Next Story
    X