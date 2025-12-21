Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Newschevron_rightശ്രദ്ധിക്കുക...
    Health News
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 3:07 PM IST

    ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഈ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഈ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഡിമെൻഷ്യയുടെ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലാൻസെറ്റ് നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നു. 6000നടുത്ത് മുതിർന്നവരിൽ 20 വർഷത്തിനു മുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ലാൻസെറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മധ്യവയസ്സിലെത്തിയ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയുമായും സാമ്യം ഉണ്ട്.

    ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ‍?

    • ആത്മ വിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടൽ
    • പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
    • മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടൽ
    • അമിത ഉത്ഖണ്ഠ
    • എല്ലാത്തിനോടും അതൃപ്തി
    • ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടൽ

    40നും 60നും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ലക്ഷണമാകാമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല പഠനം പറയുന്നത്. പല ആളുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്ഖണ്ഠയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ലക്ഷണം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു തുടങ്ങണമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Healthdementiamemmory lossBrain Health
    News Summary - six primary symptoms of dementia
    Similar News
    Next Story
    X