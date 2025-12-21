ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഈ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെ

ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഈ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡിമെൻഷ്യയുടെ ആറ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലാൻസെറ്റ് നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നു. 6000നടുത്ത് മുതിർന്നവരിൽ 20 വർഷത്തിനു മുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ലാൻസെറ്റ് കണ്ടെത്തിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മധ്യവയസ്സിലെത്തിയ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയുമായും സാമ്യം ഉണ്ട്.
ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ?
- ആത്മ വിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടൽ
- പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
- മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടൽ
- അമിത ഉത്ഖണ്ഠ
- എല്ലാത്തിനോടും അതൃപ്തി
- ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടൽ
40നും 60നും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ലക്ഷണമാകാമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല പഠനം പറയുന്നത്. പല ആളുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്ഖണ്ഠയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ലക്ഷണം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു തുടങ്ങണമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.
