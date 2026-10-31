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    ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സൗദിക്ക് പുതിയ നേട്ടം കൂടി; താൻസാനിയൻ സയാമീസ് ഇരട്ടകളെ വിജയകരമായി വേർപെടുത്തി

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    സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ 75ാമ​ത്തെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​
    ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സൗദിക്ക് പുതിയ നേട്ടം കൂടി; താൻസാനിയൻ സയാമീസ് ഇരട്ടകളെ വിജയകരമായി വേർപെടുത്തി
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    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​വും ര​ണ്ടു മാ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ള്ള താ​ൻ​സാ​നി​യ​ൻ സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​യ ‘ലൈ​റ്റ്ന​സ്സ്, ല​വ്ന​സ്’ എ​ന്നി​വ​രെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ രം​ഗ​ത്ത് സൗ​ദി​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു നേ​ട്ടം കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ചു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ണ് റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ താ​ൻ​സാ​നി​യ​ൻ സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ​തി​നാ​ല​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന​താ​യും വി​വി​ധ സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 44 ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​ർ, സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, ന​ഴ്സി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം ത​ല​വ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു വ​യ​സും ര​ണ്ടു മാ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ടു​പ്പ് ഭാ​ഗ​ത്തും തു​ട​ക​ളി​ലും ഒ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, താ​ഴ​ത്തെ കു​ട​ൽ, ന​ട്ടെ​ല്ല്, സു​ഷു​മ്നാ നാ​ഡി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് താ​ൻ​സാ​നി​യ​ൻ സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ 2026 ജ​നു​വ​രി 27നാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വേ​ർ​പെ​ടു​ത്ത​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​രു​വ​രെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി​യ​താ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യും ഡോ. ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു.


    സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി പ്രോ​ഗ്രാം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ 75ാമ​ത്തെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യാ​ണി​തെ​ന്നും ടാ​ൻ​സാ​നി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്തെ കേ​സാ​ണി​തെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം ക​ഴി​ഞ്ഞ 35ലേ​റെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 29 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 160 കേ​സു​ക​ൾ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ഡോ. ​അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യോ​ടും രാ​ജ്യ​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​നോ​ടും സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന​വും ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ആ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Saudi Twins Separated Successfully
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