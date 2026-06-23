ഉപ്പ് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല.... നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കരുതൽ വേണം

ഉപ്പ് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല.... നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കരുതൽ വേണംtext_fields
ഉപ്പിലിട്ടത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികം. വേനൽക്കാലത്ത് ഉപ്പിലിട്ട പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് നമുക്ക് പ്രിയമെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള വിവിധ തരം കൊണ്ടാട്ടങ്ങളും ഉണക്കമത്സ്യവും നാം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കും. പൊതുവേ ഇന്ത്യക്കാർ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിന് അപകടം ചെയ്യും. ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ (ശരീരത്തിലെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ധാതുക്കളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലോ കുറവോ ആകുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ)ക്ക് കാരണമാവും. ഇത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.
സോഡിയം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം. മാത്രമല്ല, ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളും ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ചംക്രമണത്തിൽ അധിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും നിർജ്ജലീകരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. രക്താതിമർദ്ദം ഉള്ളവർ ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ളതും ഉപ്പിലിട്ടതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. കാരണം ഇത് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെക്കാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ, അത് കാലക്രമേണ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തും, ഇത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഉപ്പിട്ട ഭക്ഷണങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ആസക്തി തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയും അമിതമായ സോഡിയം ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം.
പൊട്ടാസ്യം അളവ് വർധിപ്പിക്കണം
ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവേ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിക്കുന്നവരും സോഡിയം അളവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അധിക സോഡിയം പുറംതള്ളി രക്തസമ്മർദ്ദം അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് ഉയരാതിരിക്കാൻ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെയും നാഡികളുടെയും പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താനും ആവശ്യാനുസരണം പൊട്ടാസ്യം അത്യാവശ്യമാണ്.
പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു.
പക്ഷാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയമിടിപ്പിന് സഹായിക്കും.
സോഡിയം ഇഫക്റ്റുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പൊട്ടാസ്യം സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ
വാഴപ്പഴം, ചീര, മധുരക്കിഴങ്ങ്.
പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ബീൻസ്, തൈര്.
അവക്കാഡോകൾ, ഓറഞ്ച്, തേങ്ങാവെള്ളം.
പൊട്ടാസ്യം കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ
ക്ഷീണം, പേശിവേദന, ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, വർദ്ധിച്ച ആസക്തി, മലബന്ധം, വയറു വീർക്കൽ, മരവിപ്പ്, മാനസികാവസ്ഥയിൽ വ്യതിയാനം, അമിത ദാഹം, ശ്വാസ തടസ്സം.
ഉപ്പ് ആസക്തി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം
പകരമുള്ള രുചികൾ കണ്ടെത്തുക(നാരങ്ങാനീര്, ആപ്പിൾ വിനാഗിരി എന്നിവ ചെറിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാം).
പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക.
പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക.
പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, അച്ചാറുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക
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