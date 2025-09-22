Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    22 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 9:56 AM IST

    വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന കു​ഴ​ഞ്ഞുവീണു മ​ര​ണം: പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ങ്ങ​നെ?

    sudden death
    ദി​നം​പ്ര​തി കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം. മു​മ്പ് ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ കേ​ട്ടി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​ന്മാ​രെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രി​ലും ഈ ​അ​പ​ക​ടം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ അ​ട​ഞ്ഞാ​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ചു ഹൃ​ദ​യം നി​ലക്കാം. ഹൃ​ദ​യം നി​ല​ക്കുന്ന​ത് മ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. 90 ശ​ത​മാ​നം കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണു മ​ര​ണ​ത്തി​ലും ഇ​താ​ണ് പ്ര​ശ്നം.

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ (അ​റി​ത്മി​യ ): ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ താ​ളം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, വെ​ന്റ്രി​ക്കു​ല​ർ ഫി​ബ്രി​ലേ​ഷ​ൻ പോ​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​റി​ത്മി​യ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    ജ​നി​ത​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ചി​ല​ർ​ക്ക് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി കി​ട്ടു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ: പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, പു​ക​വ​ലി , മ​ദ്യ​പാ​നം, വ്യാ​യാ​മ​ക്കു​റ​വ്, മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട സൂ​ച​ന​ക​ൾ

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന, ക​ഠി​ന​മാ​യ ശ്വാ​സ ത​ട​സ്സം, ത​ല​ചു​റ്റ​ൽ, ബോ​ധം​കെ​ട്ട് വീ​ഴു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ചി​ല​പ്പോ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യേ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ സം​ഭ​വി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    • നി​യ​മി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന: 30 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന (ഇ.​സി.​ജി, ഇ​ക്കോ, ട്രെ​ഡ്മി​ൽ ടെ​സ്റ്റ്, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, ഷു​ഗ​ർ ടെ​സ്റ്റ്) നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക.
    • ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, എ​ണ്ണ, പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണം.
    • ദി​വ​സ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ന​ട​പ്പ് / വ്യാ​യാ​മം, ധൂ​മ​പാ​നം, അ​മി​ത മ​ദ്യ​പാ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ക
    • മ​രു​ന്നു​ക​ൾ: ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നും കൊ​ള​സ്ട്രോ​ളി​നും പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നും മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ഴി​ക്കു​ക.
    • ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ: CPR (കൃ​ത്രി​മ ശ്വാ​സ-​ഹൃ​ദ​യ മ​സാ​ജ്) പ​രി​ശീ​ല​നം, ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ഡി​ഫി​ബ്രി​ലേ​റ്റ​ർ (AED) എ​ന്നി​വ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കും.

    ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​തം ആ​യാ​ലും അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​മാ​ണ് മ​ര​ണം ത​ട​യാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ആ​യു​ധം.“ഹൃ​ദ​യം നി​ലക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ജീ​വി​തം മാ​റ്റാം” – ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങൂ.

    ഡോ. ​കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ-ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, സീ​നി​യ​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ്, ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ) (ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്)

    TAGS:fitness tipsCollapsepreventionSudden Death
    News Summary - Rising risk of falling and dying: How to prevent it?
