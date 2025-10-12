Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Health News
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:28 AM IST

    പാ​ൽ​പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം

    പാ​ൽ​പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം
    കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ആ​ദ്യ ചി​രി, അ​ത് അ​മ്മ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും പ​തി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യാ​ണ്. ആ ​ചെ​റു​ചി​രി​യി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ പ​ല​രും ‘ഇ​ത് പോ​കും, പി​ന്നാ​ലെ സ്ഥി​രം പ​ല്ലു​ക​ൾ വ​രും’ എ​ന്ന് ക​രു​താ​റു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷേ, പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ വെ​റും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മ​ല്ല, കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണ്. പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ പോ​യാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് വ​രു​ന്ന സ്ഥി​രം പ​ല്ലു​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യി വ​ള​രാം, പ​ല്ല് കൊ​ള്ളു​ക​യും ക​ടു​ത്ത വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ചെ​ല​വേ​റി​യ ചി​കി​ത്സ​യും വേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ക​ട​മ​യാ​ണ്.

    പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ഭ​ക്ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യി ക​ഴി​ക്കാ​ൻ

    കു​ഞ്ഞ് പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ന്നാ​യി ച​വ​ച്ച് തി​ന്നു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല്ല് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, കു​ഞ്ഞ് വി​ഴു​ങ്ങി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പോ​ഷ​ക​ക്കു​റ​വ്, ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​വ് മു​ത​ലാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രാം.

    സം​സാ​ര​ശൈ​ലി

    പ, ​ട, സ, ​ശ പോ​ലു​ള്ള ചി​ല അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യി ഉ​ച്ച​രി​ക്കാ​ൻ പ​ല്ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ പോ​യാ​ൽ കു​ട്ടി തെ​റ്റാ​യി ഉ​ച്ച​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. പി​ന്നീ​ട​ത് ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും.

    ചി​രി, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം

    ചി​രി​യാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ. മു​ന്നി​ലെ പ​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ചി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കും.

    സ്ഥി​രം പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി

    പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ, സ്ഥി​രം പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട ഇ​ടം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. പി​ന്നെ പ​ല്ലു​ക​ൾ തി​ര​ക്കി​ട്ട് വ​ള​രും. പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • ദി​നേ​ന ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പ​ല്ലു​തേ​ക്കു​ക, രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും.
    • അ​മി​ത​മാ​യി മ​ധു​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. മി​ഠാ​യി, ഐ​സ്‌​ക്രീം, സോ​ഫ്റ്റ് ഡ്രി​ങ്ക്സ്, പാ​ക് ചെ​യ്ത ജ്യൂ​സ് എ​ന്നി​വ കു​റ​ക്കു​ക.
    • പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ക. പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, പാ​ൽ, കാ​ത്സ്യം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം.
    • കു​ഞ്ഞി​നെ പ​തി​യെ സ്വ​യം പ​ല്ലു​തേ​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക.
    • ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ല്ല് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക. പി​ന്നെ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​വ​ശ്യം.
    • പാ​ലു കു​ടി​ച്ച് ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വാ​യ ക​ഴു​ക​ണം.
    • കു​ഞ്ഞി​നൊ​പ്പം ഇ​രു​ന്ന് പ​ല്ലു​തേ​ക്കു​ക.
    • ജ​ങ്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ​ല​ഹാ​രം കൊ​ടു​ക്കു​ക.
    • ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​തി​വാ​ക്കു​ക.
    • പാ​ൽ​പ്പ​ല്ലു​ക​ൾ ചെ​റു​താ​ണെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ലു​താ​ണ്. കു​ഞ്ഞി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച, ആ​രോ​ഗ്യം, പ​ഠ​ന​ശേ​ഷി, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം എ​ല്ലാം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.
    TAGS:Health TipsDental CareMilk TeethHealth News
    News Summary - protection of baby teeth
